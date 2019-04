„Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie grea, dar ca este pregatit. „O decizie grea, sunt pregatit pentru asa ceva, vom hotari si vom decide ceva mai tarziu. Nu mai dureaza mult, aproximativ doua luni”, a mai declarat Tariceanu. Liderul ALDE a afirmat, in repetate randuri pana acum, ca se gandeste serios la o candidatura la alegerile…