- Procurorii DIICOT Brașov au deschis dosar penal pe numele a doi tineri care au adus droguri intr-un camin studențesc din orașul de la poalele Tampei. Polițiștii au fost sesizați, la mijlocul saptamanii trecute, ca intr-o camera a unui camin studențesc e scandal, iar oamenii legii au intervenit și și-au…

- Florin Herbai, antreprenorul din spatele producatorului de lactate Simultan a fondat compania in 1996 ”cu 300 de litri de lapte”. Astazi, Simultan este cel mai mare procesator de lapte cu capital romanesc. Fabrica de la Orțișoara, județul Timiș, a fost ridicata de compania Simultan avand 150 de angajați…

- Conform raportului prezentat la inceputul anului 2018 de Curtea de Conturi, pentru „sporul pentru conditii periculoase si vatamatoare” s-au tocat in Romania, intr-un singur an, nu mai putin de 12 milioane de lei, fara ca primarii care au aprobat aceasta majorare cu 15% a lefurilor contopistilor din…

- Alexandru Dedu, presedintele Federației Romane de Handbal (FRH) a declarat ca victoria obținuta de „tricolore” la Cluj este una fantastic pentru sportul romanesc in general. Președintele forului handbalistic romanesc a ținut sa scoata in evidența, pe langa rezultatul de excepție și organizarea demna…

- Judecatorii Risantea Gagescu si Alin Nicolescu Sorin, din Curtea de Apel Bucuresti, au dispus, la finele saptamanii trecute, achitarea definitiva atat a lui Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, cat si a lui Adrian George Gambuteanu, fostul director al Regiei…

- UPDATE – 18:11 In dupa-amiaza zilei de joi, dupa ce a refuzat initial sa furnizeze agent termic asociatiilor datornice SC Termo Craiova SRL a decis sa dea doar caldura asociatiilor carora le sistase in urma cu cateva zile atat caldura ...

- Andrei Gheorghe, cunoscut om de radio si de televiziune, a murit, aseara, la varsta de 56 de ani, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator in propria casa. In urma sa au ramas mai multe momente memorabile. Unul dintre acestea s-a consumat in timpul Campionatului Mondial din 1998, cand regretatul…

- Cristi Pustai a recitat o poezie, dupa Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna 2-1. Povestea antrenorului care n-a injurat niciodata. La inceputul acestui sezon, antrenorul formației Gaz Metan Mediaș promitea ca va recita cate o poezie dupa fiecare victorie a echipei sale. Cum medieșenii au avut un sezon…

- Cristi Chivu va veni cu Ionuț Lupescu la FRF daca ”Neamțul” caștiga alegerile! ”Ma va avea alaturi și pe mine!”. Cristi Chivu va face parte din noul staff federal, daca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile din 18 aprilie. „Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt…

- Cea mai mare rețea de agenții de turism din țara, TUI TravelCenter, este, incepand de astazi, luni, 12 martie, noul sponsor al Echipei Naționale de futsal și al Ligii 1 de futsal a Romaniei. Parteneriatul dintre TUI TravelCenter, parte a Grupului Eurolines Romania, si Federația Romana de Fotbal este…

- Polițiștii ieșeni cauta un tanar, in varsta de 18 ani, care nu a mai revenit acasa. Acesta a plecat la liceu și nu s-a mai intors. Bunicul sau i-a gasi rucsacul și telefonul in curtea casei. Un tanar din comuna Bivolari, județul Iasi, este cautat de doua zile de polițiști dupa ce nu a mai revenit la…

- Pe 5 martie 2014, Razvan Burleanu castiga cel mai important post din fotbalul romanesc, insa radiografia campaniei de atunci arata ca aproape toate promisiunile pe care le-a facut nu au fost respectate S-au implinit 4 ani de la un moment istoric in fotbalul romanesc. Federatia Romana de Fotbal afla…

- Statele Uniunii Europene urmeaza sa scoata saptamana viitoare Bahreinul, Insulele Marshall si Sfanta Lucia de pe o lista UE a paradisurilor fiscale, lasand doar sase jurisdictii pe lista, la...

- Cei care au scris istorie in fotbalul romanesc s-au adunat in jurul lui Ionuț Lupescu, in cursa lui pentru caștigarea conducerii Federației Romane de Fotbal. Ilie Balaci, Prințul din Banie, așa cum a fost supranumit cel mai iubit fotbalist al Craiovei, i-a transmis un mesaj emoționant lui Lupescu.Citeste…

- Patronatele din turism si asociatiile profesionale cer la unison promovarea Romaniei, educarea fortei de munca si imbunatatirea parteneriatului public-privat, masuri care ar putea rezolva problemele urgente ale industriei ospitalitatii. 0 0 0 0 0 0

- In perioada 22 – 25 februarie 2018, judetul nostru este reprezentat de Consiliul Judetean Dambovita, la Targul de Turism al Romaniei, eveniment expozitional de impact national, organizat la Centrul Romexpo Bucuresti. Printre alte atractii turistice, in cadrul evenimentului sunt promovate Complexul National…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a incheiat un contract de furnizare "crap romanesc proaspat, decapitat si eviscerat" cu firmaSC Granbis SRL.Denumirea completa a contractului, conform licitatiapublica.ro: furnizare crap romanesc proaspat, decapitat si eviscerat pentru unitatile militare…

- Incepand de maine, doamna prim-ministru Dancila deschide un „carnet de bal“ romanesc la Bruxelles ce va fi continuat vineri la Summitul informal la care va participa presedintele Iohannis. Un program care numai de simplu protocol nu este. Ba, chiar dimpotriva.

- LASATA SECULUI de Paste pastreaza acte rituale specifice unui inceput de an agrar celebrat la echinoctiul de primavara. In Muntenia, de Lasata secului, se prepara placinte cu branza dulce si stafide ce se ofera soacrelor, ca relatiile sa ramane dulci in timpul Postului Pastelui. In duminica Lasatului…

- Deputatul Liviu Plesoianu vine cu o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, ministrului Justitiei, dar si catre liderii coalitiei PSD-ALDE. Totul, dupa dezvaluirile explozive facute de fostul deputat Vlad Cosma. Plesoianu spune ca se impun masuri urgente dupa noile inregistrari,…

- Traim vremuri in care globalizarea duce deseori la un efect de turma cu tot mai multe branduri. Kindred Group iese insa din multumie si lanseaza un brand nou de cazino care este la fel de romanesc ca micii si sarmalele. Expertiza dovedita pe piata locala de jocuri noroc, unde cel mai cunoscut brand…

- Curtea de Apel București a anulat, definitiv și irevocabil, Adunarea Generala FRT din aprilie 2016. Printre motive apar lipsa unui aviz obligatoriu al MTS pentru afilieri și dezafilieri și voturi mai multe decat numarul cluburilor inscrise la Tribunal. Dosarul risca sa produca un efect de domino in…

- Zi mare in fotbalul romanesc. Regele sarbatoreste astazi 53 de ani, iar noi ii urmarim acum povestea de viata impresionanta. Cum au fost pentru Gheroghe Hagi primele minute pe terenul de fotbal, dar ti cum a ajuns sa fie supranumit "Maradona din Carpati".

- Fasolea neagra reprezinta cea mai mare sursa de antioxidanți dintre toate sortimentele de fasole sau diferite alte leguminoase inrudite cu ea. Pigmenții inchiși ai acestui soi de fasole sunt dați...

- Peste 25 de miniștri s-au perindat în domeniul educației românești. Desigur, fiecare a venit cu o schimbare, pentru a ramâne, probabil, în istoria României. Prima lege a Educației de dupa Revoluție a fost adoptata în anul 1995. De atunci au trecut mai bine de doua…

- Valentin Popa, propus ministru al Educatiei Nationale, considera ca învatamântul românesc este foarte bun si ca se vorbeste prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate.

- Trei indivizi care au vandut zeci de pliculete cu substante psihoactive unor tineri din zona Radauti le rad acum in nas anchetatorilor, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Suceava au decis sa-i puna in libertate. Intr-o prima faza, fratii Andrei-Toader Jurovschi si Leonard-Dragos Jurovschi, ...

- CE se declara ingrijorata de "independența sistemului judiciar romanesc" Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Comisia Europeana cere Parlamentului României sa regândeasca modificarile din justitie. "Independenta sistemului judiciar…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Fostul ministru sud-coreean de Cultura, Cho Yoon-Sun a fost condamnata marti, la recurs, la doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti care au criticat-o pe presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, scrie AFP, potrivit news.ro.Cho…

- Fostul ministru sud-coreean al Culturii, Cho Yoon-Sun, a primit marti, la recurs, o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti critici fata de presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, transmite AFP. Doamna Cho fusese…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. La Suceava, Pororoca va rula la Cinema City din Iulius Mall, incepand de vineri, 19 ianuarie, astfel:…

- O multime de note informative secrete, pastrate in arhive de la sfarsitul anilor 1940, arata cum vietile romanilor au putut fi distruse in acei ani pe baza unor denunturi dintre cele mai banale, la Securitate.

- Andrei Dumitrașcu, fostul Marketing Manager al PepsiCo Romania, a preluat conducerea Breslo.ro – cel mai mare marketplace de handmade din Romania și unul din cei mai importanți jucatori din piața de e-commerce. Intr-o mișcare de interes pentru piața creativa locala, Andrei Dumitrașcu va conduce Breslo.ro…

- Nici n-a inceput bine anul 2018 ca scandalul a reinceput in forța in guvernul Romaniei. Profitand de declanșarea scandalului polițistului pedofil Eugen Stan, premierul Romaniei Tudose – SRI cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan pe motiv ca este mincinoasa. N-are rost sa intram in jocul cine…

- Ridichea neagra are beneficii uimitoare pentru sanatate. Iata mai jos cateva dintre acestea, scrie realitatea.net. Calculii renali sunt dizolvați in urma tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagra: da pe razatoare o radacina și stoarce sucul. Bea cate o jumatate de pahar in fiecare dimineața, pe…

- Sute de oameni s au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges, unde are loc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Slujba de pomenire este oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Calinic al Argesului…

- Dinel Staicu a fost arestat prima data in anul 2011 in dosarul fraudarii Bancii Internationale. Un an mai tarziu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, insa ulterior pedeapsa a fost anulata de trei judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Aschia nu sare departe de trunchi SITUATIE… Iata ca si tatal lui Catalin Ciolpan, recent condamnat la inchisoare pe viata in Germania, are probleme cu legea. E drept, nu asa de mari precum fiul sau, insa batranul este, in prezent, martor intr-un amplu dosar de contrabanda, instrumentat de procurorii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are "o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte" si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba "suportul" tuturor fortelor politice.

- Familia Regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la parastasul de patruzeci de zile de la moartea regelui Mihai I al Romaniei. Evenimentul va fi organizat la Curtea de Arges, iar Casa Regala transmite ca toti cei care doresc sa ia parte sunt bineveniti.

- Dupa doi ani de cercetari, procurorii DIICOT Salaj au reusit sa finalizeze dosarul de coruptie in care sunt implicati oameni de afaceri, politisti, un inspector scolar, dar si un judecator. 13 persoane au fost trimise in judecata, cazul urmand sa fie judecat la Curtea de Apel Cluj: afaceristii Ioan…

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- "Doing is the best kind of thinking" este o vorba pe care am salvat-o imediat in memorie dupa un TED Ed al lui Tom Chi, co-fondatorul Google X si cel care a proiectat Google Glass. Chi, care este si unul dintre advisorii startup-ului romanesc Qualitance, rezuma in doar cateva cuvinte o…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Doru Sava, cititor al cotidianului nostru și angajat al Spitalului Județean, ne-a solicitat astazi sprijinul intr-o problema mai puțin obișnuita. El ne-a spus ca in curtea din spatele Spitalului județean Focșani, unde sunt atelierele de intreținere, centrala termica, s-au aciuat, de vreo luna…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea va aștepta comunicarea oficiala a instanței in cazul inspectoarei de limba și literatura romana, Silvia Chelariu. Este o chestiune de timp pana cand aceasta va fi trimisa la catedra ca urmare a faptului ca a pierdut, definitiv, procesul…