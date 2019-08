O echipa de cercetatori britanici a contribuit la producerea unei bauturi spirtoase fara radioactivitate, numita "Vodka ATOMIK", pe baza unor cereale recoltate in situl Cernobal (Ucraina), contaminat de accidentul de la centrala nucleara din 1986, a informat joi Universitatea din Portsmouth citata de AFP. "Este cea mai importanta sticla de alcool din lume, deoarece ar putea ajuta comunitatile care traiesc in jurul zonelor sinistrate sa se puna pe picioare", asigura intr-un comunicat profesorul Jim Smith. A fost gasita radioactivitate in aceste cereale, dar dupa procesul de distilare singura radioactivitate…