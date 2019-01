Vodafone renunta la 22% dintre angajatii sai din Spania Operatorul de telecomunicatii Vodafone Spania si-a anuntat joi intentia de a demara un program de concedieri colective care va afecta maximum 1.200 de angajati, echivalentul a 22% dintre cei 5.100 de angajati pe care grupul ii are in aceasta tara.



Intr-un comunicat de presa, Vodafone a precizat ca a luat aceasta decizie din "motive economice, productive si organizationale", adaugand ca va demara discutii cu reprezentantii sindicali la finele acestei luni si se asteapta ca acestea sa dureze aproximativ o luna, transmite Reuters.



