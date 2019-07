"In societatea noastra moderna, accesul la servicii broadband si de televiziune de calitate si la un pret accesibil este aproape la fel de solicitat ca accesul la apa curenta. Am aprobat astazi achizitia de catre Vodafone a afacerilor Liberty Global din Cehia, Germania, Ungaria si Romania, cu conditia unor remedii menite sa asigure ca clientii vor continua sa beneficieze de preturi corecte, servicii de inalta calitate si produse inovatoare", a afirmat in comunicat comisarul Margrethe Vestager, citat de news.ro.

Decizia urmeaza unei investigatii aprofundate a tranzactiei propuse, care…