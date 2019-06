Vodafone extinde 5G in Cluj-Napoca si Mamaia, lanseaza primele abonamente 5G

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre noi poate contribui la un mediu mai curat, cu un obicei simplu, in fiecare zi: colectarea selectiva a deșeurilor – acesta este mesajul proiectului ”Azi pentru Maine”, menit sa informeze și sa implice romanii in acțiuni de colectare selectiva și reciclare. Inițiat de Asociatia CSR Nest…

- Derularea programului guvernamental de sprijin ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate in spații protejate”, mai cunoscut publicului larg sub denumirea ”Programul tomate romanești”, iși arata roadele și in județul Cluj. Este vorba de primele 400 kg de tomate…

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit carosabilul și a intrat in mai mulți copaci intre localitațile Navodari și Sacele din județul Constanța. Tatal creatorului de moda le-a declarat anchetatorilor ca fiul sau se indrepta spre Valcea, conform stirileprotv.…

- Signal Iduna, companie specializata in asigurari de sanatate și in top 3 in piața de profil din Romania, lanseaza in premiera o linie de noi produse de asigurari private de sanatate de tip e-commerce, adresate consumatorilor individuali. Cu prime subscrise in valoare de 74.46 milioane de lei in 2018…

- Alex Greceniuc, un tanar arhitect din Bocicoi, Maramureș, stabilit in Cluj-Napoca, este la Kiev și descrie pentru cititorii Libertatea atmosfera din secțiile de votare la turul al doilea al "prezidențialelor", dar și metodele prin care se incearca fraudarea alegerilor. "E mult mai intens decat la primul…

- Google va derula in Romania, in perioada aprilie - august 2019, proiectul educational gratuit "Google Atelierul Digital", adresat tuturor persoanelor care doresc sa isi imbunatateasca gandirea creativa si sa inceapa un proiect inovator, folosind metoda Design Thinking. Potrivit unui comunicat de presa…

- Un grav accident rutier s-a produs pe Bulevardul Muncii, joi dimineata, in care au fost implicate trei autovehicule. In urma coliziunii, trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicare, iar doua dintre acestea au fost descarcerate, fiind foarte grav ranite. Persoanele ranite sunt conducatorii autoturismelor…

- Ryanair a sarbatorit, ieri, primele sale zboruri din Cluj, cel de-al treilea aeroport romanesc de pe care opereaza, prin lansarea noului serviciu catre Londra Southend. Au fost scoase la vanzare locuri de la doar 14.99 euro, pentru calatorii in aprilie si mai.