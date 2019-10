Vodafone dezminte că ar negocia vânzarea subsidiarei din Spania MasMovil si Goldman Sachs au purtat negocieri cu al doilea operator global de telefonie mobila privind afacerea sa din Spania. MasMovil, care s-a extins in ultimii ani pe seama achizitiilor finantate in principal de Goldman Sachs, a depus o oferta non-angajanta vara trecuta, respinsa de Vodafone, care a cerut opt miliarde de euro pentru subsidiara din Spania. Firma de consultanta McKinsey este de asemenea implicata si se ocupa de un plan strategic care ar duce la reduceri de costuri de doua miliarde de euro, a anuntat site-ul spaniol, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania va efectua o revizuire generala a celor 7.700 de magazine din Europa, oferind mai multe servicii in 40% din unitati pana la finalul lui 2021, a explicat seful Vodafone. Serviciile oferite de Apple si Amazon au schimbat asteptarile clientilor, iar Vodafone spera sa-si imbunatateasca…

- Firma ALL BUSINESSES MANAGEMENT a caștigat de la ANCPI un contract de aproape 100 milioane de lei, fara TVA. Societatea are sediu intr-o casa care pare parasita și este controlata de un fost angajat de-a fostului deputat fugit in Serbia Sebastian Ghița. De asemenea, in cadrul acestei firme s-au perindat…

- Sumele sunt identice cu cele care au fost programate pentru luna septembrie si vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Pe 17 septembrie este programata o licitatie pentru certificate de trezorerie cu discont, in valoare de 200 de milioane de lei,…

- 'In pofida eforturilor considerabile, discutiile dintre diferitele parti participante la grup si noile surse de finantare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administratie a ajuns prin urmare la concluzia ca nu are alta optiune decat sa ia masurile pentru a intra in lichidare judiciara…

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi. Cele doua companii numara impreuna…

- Vodafone Romania va oferi cele mai noi produse Apple, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, noua gama iPhone pro care ofera performanța avansata, precum și noul iPhone 11 cu dual-camera. Clienții vor putea inregistra precomenzi pentru iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max incepand din 20 septembrie…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat pierderi de 19,4 milioane dolari in primul semestru, de la un profit net de 2,77 milioane dolari in prima parte a anului trecut, in timp ce cifra de afaceri bruta a scazut cu 4%, la 2,5 miliarde dolari, fata de 2,6 miliarde dolari…

- Ministerul Finantelor Publice propune o rectificare bugetara pozitiva, care asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, cele mai mari diminuari fiind operate, conform proiectului, la Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Cercetarii. Reprezentanţii…