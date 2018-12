Vodafone ataca dur ordonanta anuntata de Teodorovici: Masurile sunt excesive si fara precedent in istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) solicita retragerea imediata a proiectului de ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale anuntate de catre ministrul de Finante cu intentia de a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2019. "Consideram ca masurile propuse, precum…

- Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham Romania) solicita retragerea imediata a proiectului de Ordonanța de Urgența privind noile masuri fiscale anuntațe de catre ministrul de Finanțe in data de 18 decembrie cu intenția de a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2019.„Consideram ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in termeni foarte duri ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, si a cerut guvernului sa nu o adopte in aceasta forma. Seful statului…

- Masurile propuse prin Ordonanța de Urgența care vizeaza modificarea cadrului de reglementare a comunicațiilor electronice afecteaza iremediabil nu doar dezvoltarea economiei digitale, dar și interesele utilizatorilor finali, spun reprezentanții companiei Vodafone. Potrivit acestora, clienții vor fi…

- Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii din economie, a atacat in termeni duri propunerile facute marti de Ministerul Finantelor de a creste taxele platite de companiile de comunicatii.

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) solicita retragerea imediata a proiectului de Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale anuntate de catre ministrul de Finante in data de 18 decembrie cu intentia de a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2019.

- Ar putea fi lovitura fatala pentru acest domeniu care aduce la Buget sume importante. Exista riscul ca toate agențiile de pariuri și toate cazinourile sa se inchida incepand din 2019. Deși piața jocurilor de noroc este reglementata la nivel european, Guvernul Dancila se pregatește sa schimbe regulile…

- Noul proiect de Ordonanța de Urgența publicat, joi, in dezbatere publica prevede mai multe masuri, precum introducerea unei taxe suplimentare pentru banci, tarifele percepute de reglementatori pe cifra de afaceri, amanarea acordarii a 6% din PIB pentru educație etc. vor avea un impact bugetar pozitiv…