- In ultima runda de confruntari din sezonul 8 al show-ului „Vocea Romaniei“, Andra a inceput sa planga coplesita fiind de emotiile unei decizii dificile, dar si de cuvintele dure pe care le-a folosit Tudor Chirila pentru a comenta unul dintre momentele echipei sale.

- In prima ediție a duelurilor de la Vocea Romania, Smiley l-a dat de gol pe Tudor Chirila, dand de ințeles ca intre acesta și Irina Rimes se infiripa ceva. In timpul unui duel, Tudor Chirila și irina Roimes au dansat impreuna, s-au amuzat și s-au simțit de minune. ba chiar Tudor Chirila a luat un…

- Cea de a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei au adus telespectatorilor, vinerea aceasta, un adevarat spectacol. De data aceasta, Andra și Irina au facut tot posibilul pentru a caștiga un concurent. Pe langa vocile puternice și daruirea concurenților, antrenorii au luptat și de data…

- Cea de-a patra editie de auditii „Vocea Romaniei“ a fost marcata de voci impresionante, dar si de o discutie tensionata intre Irina Rimes si Smiley, acesta din urma fiind vizibil iritat de un comentariu al colegei sale din juriu. In schimb, Tudor Chirila a felicitat-o pe artista pentru „performanta“…

- Lacrimi la debutul lui Cristiano in Champions League cu Juventus. Primul cartonaș roșu din Liga pentru CR7. Ar fi trebuit sa fie o sarbatoare. Era debutul lui Ronaldo in Champions League cu Juventus și portughezul visa la alt festival de goluri la intoarcerea in Spania. A ieșit in lacrimi, mult mai…

- In timp ce unii concurenți nu i-au impresionat prea tare pe Smiley, Andra, Tudor Chirila și Irina Rimes, alții au reușit sa intoarca toate cele patru scaune ale juraților. In cea de a treia runda a audițiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei, mai multe voci impresionante i-au cucerit pe cei patru jurați.…