- Vocea Romaniei se afla acum in etapa kock out-urilor, iar antreonorii Smiley și Tudor Chirila au fost profund emoționați de interpretarea concurentei Alina Statie, din echipa Irinei Rimes. Smiley chiar a varsat cateva lacrimi la sfarșitul momentului. Alina Statie a cantat melodia „Hopai diri da”, intr-o…

- Feihong Basigu, adolescentul chinez in varsta de 19 ani care traiește in Pitești, și Gabriela Munteanu au fost eliminați de la Vocea Romaniei de antrenorul lor, Irina Rimes. Irina Rimes a avut de ales la meciurile in cușca intre Feihong Basigu, Alina Statie și Gabriela Munteanu. In momentul in care…

- Vocea Romaniei, etapa knock out-urilor. Antrenorii Smiley și Tudor Chirila au fost profund emoționați de interpretarea concurentei Alina Statie, din echipa Irinei Rimes, incat au izbucnit in lacrimi.

- In prima ediție a duelurilor de la Vocea Romania, Smiley l-a dat de gol pe Tudor Chirila, dand de ințeles ca intre acesta și Irina Rimes se infiripa ceva. In timpul unui duel, Tudor Chirila și irina Roimes au dansat impreuna, s-au amuzat și s-au simțit de minune. ba chiar Tudor Chirila a luat un…

- Cea de a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei au adus telespectatorilor, vinerea aceasta, un adevarat spectacol. De data aceasta, Andra și Irina au facut tot posibilul pentru a caștiga un concurent. Pe langa vocile puternice și daruirea concurenților, antrenorii au luptat și de data…

- Cea de-a patra editie de auditii „Vocea Romaniei“ a fost marcata de voci impresionante, dar si de o discutie tensionata intre Irina Rimes si Smiley, acesta din urma fiind vizibil iritat de un comentariu al colegei sale din juriu. In schimb, Tudor Chirila a felicitat-o pe artista pentru „performanta“…