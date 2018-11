Stiri pe aceeasi tema

- La ora 18:30, in fata Salii Polivalente din oras, o multime de oameni astepta sa intre in scena artistul lor preferat. Concertul a inceput la 19:30, avandu-l in deschidere pe Seredinschi, fost concurent de la „Vocea Romaniei". La aparitia lui Smiley pe scena, publicul a intrat parca in delir, si pe…

- VOCEA ROMANIEI 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Vocile concurenților și modul original in care canta vor ridica publicul și antrenorii in picioare și vor da curs unor reacții și replici savuroase. Tudor, Irina, Andra și Smiley au o discuție intresanta cu fetița unei concurente și fac totul…

- Inca un gorjean a reușit sa impresioneze juriul de la Vocea Romaniei, dupa ce alți doi s-au calificat ediția trecuta, fiind vorba de Elena Hasna și Mihai Turbatu. Mihnea Florin Vilceanu este al treilea gorjean care a trecut de faza audițiilor pe nevazute la Vocea Romaniei, fiind in echipa lui Smiley.…

- Mihnea Florin Vilceanu este al treilea gorjean care a trecut de faza auditiilor pe nevazute la Vocea Romaniei. Acesta a interpretat piesa „Whatever it takes" si va face parte din echipa lui Smiley, care a fost primul jurat car...

- Cea de-a șasea runda a audițiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei a adus cu sine concurenți care au facut alegeri foarte curajoase, iar antrenorii au dat tot ce au avut mai bun pentru a caștiga participanții in echipele lor. Vineri seara, Andra și Irina Rimes și-au dorit atat de tare o concurenta,…

- Cea de a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei au adus telespectatorilor, vinerea aceasta, un adevarat spectacol. De data aceasta, Andra și Irina au facut tot posibilul pentru a caștiga un concurent. Pe langa vocile puternice și daruirea concurenților, antrenorii au luptat și de data…

- Anul acesta se implinesc 10 ani de Hahaha Production. Cum i-ai descrie in 10 cuvinte? Muzica, munca, bucurie, creație, suflet, prietenie, joaca, curaj, concerte, inedit și iar MUZICA. Intr-un interviu din Unica declarai ca studioul este locul tau de joaca. („Alți barbați iși iau ceasuri, iahturi, mașini,…

- Irina Rimes se va afla pentru prima oara in postura de jurat al emisiunii Vocea Romaniei, ce va incepe in curand la Pro tv. Artista a spus ca de-abia asteapta sa inceapa auditiile pe nevazute si sa-si aleaga concurentii si are deja o strategie pregatita pentru a se lupta cu ceilalti colegi antrenori,…