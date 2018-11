VOCEA ROMANIEI LIVE. Irina Rimes a preferat o tinuta super sexy la prima editie LIVE din acest sezon. Ceilalti trei colegi ai Irinei Rimes sunt Smiley, Tudor Chirila si Andra.

Nu se mai ascund! Irina Rimes spune adevarul despre relatia cu Tudor Chirila

VOCEA ROMANIEI LIVE. Irina Rimes a devenit cunoscuta dupa ce a participat in 2012 la show-ul "Fabrica de staruri" in Republica Moldova, unde a ajuns pana in finala. Cantareata de peste Prut a impresionat nu doar cu calitatile vocale, dar si cu un trup frumos. Pe care l-a aratat in videoclipul "Earthquake”, realizat in 2015.