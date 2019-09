VOCEA ROMANIEI LIVE 27 SEPTEMBRIE 2019: tensiuni mari la masa juriului, cum s-au împărţit concurenţii VOCEA ROMANIEI LIVE 27 SEPTEMBRIE 2019: Momentul tensionat dintre Smiley și Irina Rimes a avut loc chiar la sfarșitul unei lupte crancene pentru caștigarea unei voci deosebite. Batalia a fost caștigata de Smiley, care a vrut sa se dea mare in fața celorlalți trei jurați ai emisiunii, deoarece a fost ales ca antrenor de catre concurentul respectiv. Smiley a profitat de victoria pentru una dintre voci pentru a le va aminti colegilor ca poate fi in multe feluri, iar Irina va avea o concluzie surprinzatoare: „Eu nu am sa cunosc niciodata asta…și oricum nu aș avea loc! Uite-te cate femei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

