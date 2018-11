Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Bartoș, co-prezentator Vocea Romaniei a fost provocat de Unica.ro sa iși imagineze ce reacție ar avea daca una dintre fiicele lui ar participa la showul Vocea Romaniei. Vezi reacția actorului in clipul de mai sus! Reporter: Ce reacție ai avea daca una dintre fiicele tale ar participa la Vocea…

- Eugen Cristea a fost operat la ochi. Actorul și-a facut apariția la un eveniment și a dat primele declarații dupa intervenția suferita. Direct de la spital, Eugen Cristea și-a facut apariția la un eveniment cu bandajul pe ochi. Actorul a facut primele declarații dupa intervenția suferita și a marturisit…

- Pe 2 noiembrie, alte șapte duete au adus forța și sensibilitate pe scena de la Vocea Romaniei, primind felicitarile antrenorilor și aplauze din partea publicului. Tudor Chirila, Andra, Smiley și Irina Rimes au avut de luat decizii grele dupa prestația concurenților. In cea de-a doua runda de confruntari…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a reacționat dupa ce Adrian Țuțuianu a spus despre aceasta ca este „o fatuca simpatica” . Mai mult, aceasta a declarat ca Tutuianu nu i-a spus niciodata in mod direct ca este nemultumit de activitatea ei. „Ioana Bran, ministrul Tineretului, e o fatuca…

- Reacție incredibila dupa reținerea lui Carmen Adamescu.Nora lui Dan Adamescu, Adriana Constantinescu, a izbucnit in plans, la Romania TV. Soția lui Alexander Adamescu a declarat ca suntem fara cuvinte și ne inclinam in fața organelor de cercetare ca au dat curs sesizarilor noastre. Sunt foarte…

- La doar cateva ore dupa ce l-a facut “prost” pe Alex Velea in cadrul emisiunii pe care acesta o modereaza in direct la Antena 1 impreuna cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție in public. Frumoasa artista a postat pe o rețea de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal baieților ei […]…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni, iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți un cuvant de lauda de la fosta soție a lui Mihai Albu, iar Andra și Anamaria Prodan i-au cazut “victime”, in aceasta saptamana, celebrului fashion designer. “Andra a…