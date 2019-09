Vocea României 2019 – sezonul 9 Vocea Romaniei a devenit rapid una dinte cele mai apreciate și iubite emisiuni din Romania. A avut premiera in septembrie 2011, iar acum a ajuns la cel de al 9-lea sezon. Bazata pe competiția muzicala „The Voice of Holland”, emisiunea a fost creata de producatorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internaționala „The Voice”. Conceptul are la baza gasirea de interpreți talentați cu varsta minima de 16 ani, iar totul incepe printr-o etapa de audiții publice. Dupa proba audițiiloe pe nevazute, cand cei patru antrenori iși formeaza echipele, urmeaza etapa duelurilor, moment… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

