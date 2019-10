VOCEA ROMÂNIEI 2019. Moment emoţionant, a murit înainte să vadă cum se întorc scaunele juraţilor. CUM ARATĂ ECHIPELE VOCEA ROMANIEI 2019. Teodor Danci a avut o interpretare cat se poate de emoționanta, pe scena de la Vocea Romaniei. Ediția din seara de vineri l-a adus pe scena pe concurentul de la Vocea Romaniei Junior, antrenat in trecut de Andra. Adolescentul și-a dorit sa-i aduca un omagiu parintelui sau care a decedat, de aceea i-a dedicat un moment barbatului care n-a mai apucat sa il vada cantand. Tatal lui Teodor Danci a decedat inainte sa-și mai vada fiul pe scena, intr-o asemenea ipostaza, in timp ce-i impresioneaza pe jurații de la Vocea Romaniei cu calitațile sale vocale. Baiatul de 16 ani… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

