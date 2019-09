Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes și Horia Brenciu se vor duela in replici, pentru a aduce un concurent de partea lor, scrie dcnews.ro. "Eu te invit in echipa Cosmos!", va spune Irina, iar Horia Brenciu completeaza imediat, cu „Eu te invit sa ramanem cu picioarele pe pamant!". Citeste si VOCEA ROMANIEI 2019. Cand…

- Sezonul 9 din Vocea Romaniei incepe in aceasta seara de la ora 20.30, iar cei cinci jurați Tudor Chirila, Smiley, Irina Rimes și Horia Brenciu vor incepe runda audițiilor pe nevazute. Incepand ce vineri, concurenții care au trecut de primele preselecții vor incerca sa-i impresioneaza pe cei patru antrenori,…

- Maine seara, de la 20:30, incepe Vocea Romaniei, iar Tudor, Smiley, Irina și Horia sunt pregatiți sa lupte pentru cele mai bune voci și pentru marele trofeu Vocea Romaniei. Vinerea aceasta, 6 septembrie, concurenții din prima ediție a sezonului 9 Vocea Romaniei ii impresioneaza pe cei patru antrenori,…

- Chiar daca au mai fost colegi la aceeași emisiune, Smiley continua sa fie șocat de Horia Brenciu, dar mai ales de energia de care da dovada. In combinația cu Tudor Chirila, Brenciu este și mai „exploziv”, lucru care lui Smiley i se pare deja mult prea mult. De ceva vreme au inceput filmarile pentru…

- A fost postata, in mediul online, prima imagine cu juriul show-ului difuzat de Pro TV, „Vocea Romaniei“, in noua formula, antrenorii din acest sezon fiind Horia Brenciu (46 de ani), Irina Rimes (27 de ani), Smiley (36 de ani) si Tudor Chirila (45 de ani).

- Andra a fost inlocuita in juriul emisiunii Vocea Romaniei. Pro Tv a anunțat noii jurați și spre surprinderea tuturor, artista nu mai face parte din echipa. Andra a fost inlocuita la masa juraților, iar in locul sau va reveni cu forțe proaspete Horia Brenciu. Artista a transmis un mesaj tuturor prin…

- Dupa ce Pro TV a anunțat ca intoarcerea lui Horia Brenciu in juriul Vocii Romaniei in locul Andrei, artista a transmis un mesaj in care anunța ca plecarea din fotoliul de jurat a fost decizia ei deoarece avea prea multe proiecte in derulare. ”Dupa un an in care am incercat sa fac parte și din juriul…

- Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei, in sezonul 9 al show-ului! Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirila formeaza echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregatiți de filmarile pentru noul sezon și sunt nerabdatori sa gaseasca cele mai bune voci din 2019. Doi concurenți…