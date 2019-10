Stiri pe aceeasi tema

- O concurenta in varsta de 16 ani i-a impresionat pe antrenorii Horia Brenciu (47 de ani), Smiley (36 de ani), Irina Rimes (28 de ani) si Tudor Chirila (45 de ani) in editia de vineri, 27 septembrie, a show-ului „Vocea Romaniei“, cu interpretarea piesei „Inima nu fi de piatra“.

- VOCEA ROMÂNIEI 2019. Tudor Chirila, Smiley, Irina Rimes și Horia Brenciu vor încerca sa gaseasca voci potrivite pentru echipele lor și vor lupta cu toate armele pentru a-i convinge pe concurenți sa-i urmeze, potrivit protv.ro.

- Madalina Lefter a interpretat melodia It's A Man's World (James Brown) intr-o maniera care i-a facut pe juratii Irina RImes, Smiley, Tudor Chirila si Horia Brenciu sa o doreasca in echipa lor. "Ai cantat cu o maturitate extraordinara. Ai un control extraordinar pe voce!", a spus Irina Rimes. Horia Brenciu…

- A fost scandal la Vocea Romaniei, chiar in prima emisiune din noul sezon. Irina Rimes nu a mai rezistat și l-a jignit pe Tudor Chirila, dupa ce spiritele s-au incins. Scandalul a pornit dupa ce Tudor Chirila i-a spus Irinei Rimes ca are „o mare problema cu barbații”. „Sa știi ca mie imi place de tine,…

- VOCEA ROMANIEI 2019. Iuliana Preda a cantat piesa "Lost on you", iar versul "To all the things I've lost on you" a produs o vibrație puternica. In lacrimi, concurenta i-a impresionat la maximum pe antrenori. VOCEA ROMANIEI 2019. Irina Rimes si Smiley au fost antrenorii care s-au intors.…

- Sezonul 9 din Vocea Romaniei incepe in aceasta seara de la ora 20.30, iar cei cinci jurați Tudor Chirila, Smiley, Irina Rimes și Horia Brenciu vor incepe runda audițiilor pe nevazute. Incepand ce vineri, concurenții care au trecut de primele preselecții vor incerca sa-i impresioneaza pe cei patru antrenori,…

- Chiar daca au mai fost colegi la aceeași emisiune, Smiley continua sa fie șocat de Horia Brenciu, dar mai ales de energia de care da dovada. In combinația cu Tudor Chirila, Brenciu este și mai „exploziv”, lucru care lui Smiley i se pare deja mult prea mult. De ceva vreme au inceput filmarile pentru…

- A fost postata, in mediul online, prima imagine cu juriul show-ului difuzat de Pro TV, „Vocea Romaniei“, in noua formula, antrenorii din acest sezon fiind Horia Brenciu (46 de ani), Irina Rimes (27 de ani), Smiley (36 de ani) si Tudor Chirila (45 de ani).