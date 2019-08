Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.300 de tone de alge au fost colectate in acest sezon estival de pe plajele litoralului romanesc, cea mai mare cantitate fiind stransa de pe tronsonul Olimp-Vama Veche, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Administrației Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL),…

- Deși au declarat in repetate randuri ca nici nu mai stiu la ce sa se astepte, dupa sase sezoane iUmor, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut ieri o prima zi de filmare absolut surprinzatoare. Cu totul atipic, asa cum se intampla doar la iUmor, filmarile pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului…

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 16. Teodora a avut parte de un Bonfire umilitor. Cu Mircea langa ea, concurenta a aflat ca Eusebiu a inșelat-o, in repetate randuri, cu prostituate. LA ce concluzie a ajuns, dupa ce toate suspiciunile ei s-au adeverit?

- S-au terminat cantonamentele, antrenorii și-au pus loturile la punct, iar Liga a 2-a e gata de start! Partida de debut se va disputa pe stadionul "Mircea Chivu" din Reșița, iar pana aseara se vandusera aproape 10.000 de bilete din cele 12.000 scoase la vanzare de catre organizatori. "Speram sa aducem…

- Pe langa transferurile realizate in aceasta vara si seniorii ramasi din vechiul lot, SCM Timisoara a anuntat ca se va baza si pe trei tineri proprii in noua editie. Bogdan Penciu, Cristian Moritchi si Robert Schipor vor continua in alb-violet, in timp ce clubul s-a despartit de un alt tanar, Mihai Ursan.…

- Componenții echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal din Suceava s-au reunit in aceasta saptamana la stadionul Unirea și-au inceput pregatirea pentru un nou sezon din Divizia Naționala. Lotul pregatit de antrenorul Marius Colțuneac a reinceput pregatirea cu antrenamente de reacomodare ...

- Circulația trenurilor a fost grav perturbata in Spania de greva feroviarilor. Oamenii se plang de programul de lucru, de lipsa de persoanal și cer mariri salariale. Cu detalii vine Felix Damian, corespondentul TVR la Madrid.

- Baschetbalistul sarb Adam Mirkovic a devenit jucatorul formației SCM Timișoara și se va afla la primul sezon in Romania. Este al doilea transfer al verii, dupa ce capitanul Pesakovic a convenit sa ramana in alb-violet. „Adam se incadreaza in concepția noastra pentru viitorul sezon, in special pentru…