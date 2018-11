Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta incep live-urile Vocea Romaniei! Vineri, 30 noiembrie, de la 20:30, fiecare antrenor iși va prezenta cate doi concurenți, iar publicul va fi invitat sa-și voteze preferații. Sambata, 1 decembrie, tot de la 20:30, ceilalți doi concurenți din fiecare echipa vor urca pe cea mai mare scena…

- Feihong Basigu, adolescentul chinez in varsta de 19 ani care traiește in Pitești, și Gabriela Munteanu au fost eliminați de la Vocea Romaniei de antrenorul lor, Irina Rimes. Irina Rimes a avut de ales la meciurile in cușca intre Feihong Basigu, Alina Statie și Gabriela Munteanu. In momentul in care…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2018. Emisiunea a inregistrat, pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, 7,4 puncte de rating si 22,6% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul al doilea, care a obtinut 5 puncte de rating si 15,1% share. Pe intreaga…

- Cea de a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei au adus telespectatorilor, vinerea aceasta, un adevarat spectacol. De data aceasta, Andra și Irina au facut tot posibilul pentru a caștiga un concurent. Pe langa vocile puternice și daruirea concurenților, antrenorii au luptat și de data…

- VOCEA ROMANIEI 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Show-ul nu a fost lipsit de surprize! Prestatia unui concurent de la "Vocea Romaniei" l-a determinat pe Smiley sa loveasca cu putere butonul care intoarce scaunul si sa il rupa complet. Este vorba despre profesoara de canto Renate Grad care…

- Antrenorii de la Vocea Romaniei au continuat lupta pentru cele mai bune voci ale acestui sezon Vocea Romaniei. Strategiile lor s-au schimbat in cea de a patra runda de audiții pe nevazute, incercand sa atraga concurenții cu cele mai bune voci in echipele lor, folosind argumente surprinzatoare, atat…

- Show-ul a continuat sambata seara la Vocea Romaniei cu o noua runda de audiții pe nevazute. Concurenții au cantat cu bucurie și au trait la intensitate maxima fiecare moment petrecut pe scena. Tudor, Irina, Andra și Smiley nu au ezitat sa se intoarca pentru vocile care au transmis fie emoție, fie lejeritate…

- In aceasta seara a debutat la Pro TV a opta editie a emisiunii Vocea Romaniei. Au aparut schimbari in juriul care este format acum din Smiley, Tudor Chirila, Andra si Irina Rimes. Un tanar de 28 de ani din Constanta a reusit performanta de a intoarce toate cele patru scaune ale juratilor chiar de la…