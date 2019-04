Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj. Das Gewinnerteam. Un Tucudean imperial. Mai rar vezi la un fotbalist o asemenea implicare in joc si o evolutie atat de consistenta dupa o absenta ce a parut de-un veac, cel putin pentru mine. Si-a batut pur si simplu joc de uzitata zicala a profesionistilor din fotbal „n-are jocuri in picioare".…

- Am fost de doua ori la 5-10 cm de un meci extrem de spectaculos. Ca, in opinia mea, asta reprezinta definitia unei partide spectaculoase: sa-mi convina rezultatul final. Ce, trebuia sa fi vazut doua aparari dezorganizate sau gafe de curtea scolii in defensivele echipelor ca sa am motive sa lesin de…

- FCSB a invins Sepsi cu 2-0, prin reușitele lui Harlem Gnohere, din penalty, și Florinel Coman. Iata 4 concluzii dupa aceasta partida, care o apropie pe FCSB la 3 puncte de liderul CFR inaintea meciului direct de duminica viitoare. 1. Daca pe Moruțan l-a introdus patronul echipei, pentru ca tot el sa-l…

- kiruj, pare ca altoiul cu DP a prins mai repede decat ne-am fi asteptat.«» Speram ca jucatorii sa elibereze din inertie macar pentru 10 minute frana de mana trasa ferm de Bursuc. Nimic de zis, scopul a fost atins, nu ne-am ales doar cu un punct in clasament, ci am privat si oltenii de doua puncte. ...

- Socul la echipa produs prin schimbarea antrenorului a dat roade, am lasat in urma arhaicul 1-0 a lui Alin si am trecut la un modern 1-0 in stil Dan Petrescu. Vorba lui DP, nu l-am mai introdus pe Cristi Bud pentru ca 1-0 e 1-0. 3 puncte. ...

- Salut, CJ-07-CFR! Am reusit sa trecem si de aceasta halta, fara sa deraieze locomotiva. Ce parere ai? „Cum saracia bați echipa regala cand nu poți conta pe letalul Țucudean?", l-am intrebat pe Ole Gunnar. „Șezi bland, știe Alin Ilie...", mi-a raspuns acesta intr-o mancuniana stalcita in bataie. N-am…

- Jocul Stelei o biblioteca pestrița. Lecturi serioase și Osho. Teja a parut in prima repriza elevul prins cu lecția neinvațata din sceneta „Castravetele". Daca intreba profesorul despre feriga? Feriga ? Eu o sa iau zece cu „castravetele". Rombului desenat la mijloc de catre Hagi, cu fiul sau așezat in…

- Noul dar atat de batranul stadion ascunde in betoanele lui vuietul gradenelor de altadata, iar drumul catre el aduce in tribune batrani ridați ce altadata zornaiau tablele, purtand coifuri facute din ,,Scanteia", presarandu-i acum printre tineri ce, inainte de meci, traiesc altfel așteptarea primului…