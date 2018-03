Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), senzor civic al functionarii societatii romanesti, in scopul prezervarii identitatii comunitatilor din cele trei judete, ca reprezentant al organizatiilor care au aderat la programul generos al FORUMULUI si al populatiei romanesti…

- In jur de 700 de elevi din județ au adeverințe medicale care ii scutesc de orele de sport, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna. Cu toții știm ca sedentarismul distruge sanatatea, afecteaza creșterea și dezvoltarea organismului, avand efecte negative inclusiv la nivel cognitiv…

- Adriana Cozanu s-a nascut cu pasiunea pentru sport, in sange. Mama ei a practicat handabal, iar tatal, a fost alpinist de performanța. Dumnealui a fost și cel care i-a creat Adrianei, pe vremea cand ea avea varsta de trei ani, prima pereche de schiuri, din schiuri de adult, taiate. De atunci, schiul…

- Desparțamantul Covasna-Harghita al ASTREI, prin vicepreședinta Maria Crețu-Graur, anunța organizarea acțiunii de PICHETARE a Primariei Sf. Gheorghe, in zilele de 22 și 23 martie, intre orele 15.30-16.30, in semn de protest fața de hotararea organizatorilor Zilelor Sf. Gheorghe 2018 de a muta Scena Comunitații…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a decis ca, de Zilele Sfantu Gheorghe 2018, sa mute Scena Comunitații din fața magazinului Șugaș, in curtea Liceului de Arta „Plugor Sandor”, unde se vor desfașura doar programe cultural-artistice ale copiilor din diverse unitați de invațamant. Astfel, participanții…

- Sambata, 10 martie a.c. a avut loc, la București, in sala de sport a Liceului Traian din Bucuresti, Campionatul National de Tir cu Arcul Indoor destinat persoanelor cu dizabilitati fizice, organizat de catre Comitetul National Paralimpic din Romania in parteneriat cu Asociatia Totul pentru Tine, si…

- In 10 martie 1926, Comandamentul Garnizoanei Sfantu Gheorghe, printr-o adresa inaintata Tribunalului Sfantu Gheorghe, semnata de Generalul Mihai Todicescu, solicita recunoașterea Cercului Militar din Garnizoana Sfantu Gheorghe ca persoana juridica. Sunt anexate „procesul-verbal de constituire…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii ianuarie 2018, de 9.041, cei mai multi, 3.459, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.821 lei, din care 12.652 lei cota suportata din bugetul de stat, iar…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in cursul lunii ianuarie a acestui an a fost de 81, mai mare decat cel inregistrat in luna ianuarie a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor, in…

- Din cei 9000 de cititori inscriși la Biblioteca Județeana, aproximativ 6000 sunt activi și realizeaza, intr-un an circa 70.000 de tranzacții de imprumut individuale. Deși accesul extrem de facil la informații online sau televizate creeaza cu ușurința premisele scaderii numarului de cititori de carți…

- Prezenta la majoritatea intalnirilor culturale din zona Carpaților de Curbura, ea insași amfitrioana unora dintre ele, Mihaela Aionesei a adus ceva din blandețea și melancolia ținuturilor natale moldave de dincolo de munți, parasite de timpuriu, in orașul in care nu exista niciun liceu in limba romana…

- Incep pregatirile pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Metodologia si calendarul au fost aprobate de ministrul Educației. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie…

- Tradiția șezatorilor inflorește in județul Covasna. O noua astfel de manifestare a debutat sambata, 24 februarie, la Sfantu Gheorghe și se va derula periodic, sub genericul „Romancuțele”. Șezatoarea a fost inițiata și condusa de catre Maria Mariș, originara din județul Mureș și stabilita cu mulți ani…

- O echipa din judetul Alba a castigat marele premiu al Festivalului „Pomana porcului”, desfasurat la sfarsitul acestei saptamani in statiunea Balvanyos, impresionand juriul cu diversitatea si originalitatea produselor prezentate. Festivalul, organizat pentru a 13-a oara de catre Asociatia Nationala pentru…

- La sfarșitul saptamanii trecute, orașul Tel Aviv a gazduit maratonul internațional Tel Aviv Samsung Marathon 2018. In cadrul acestei prestigioase competiții s-au organizat urmatoarele curse: maraton, semimaraton, 10K, 5K, minimaratonul copiilor, precum și handcycle. La start s-a…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Societatea Naționala de „Cruce Roșie” din Romania, filiala județului Covasna, recruteaza voluntari, in orașul Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții „Crucea Roșie”- Covasna, procesul de selecție se desfașoara in perioada 1 februarie – 3 martie a.c., fiind adresat in principal…

- Zilele Sfantu Gheorghe 2018 se apropie, incet, incet. Pregatirile sunt in derulare, iar una dintre hotararile care a fost luata in legatura cu evenimentul din acest an este referitoare la faptul ca scena amplasata la edițiile anterioare, in fața complexului „Șugaș” din oraș, sa fie mutata in alta…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Visul dintotdeauna al omului de a zbura, intruchipat in calul cu aripi din poveștile copilariei noastre, deja a trecut demult din ficțiune in realitate, caci azi cerul nu e brazdat doar de șirurile de cocori sau berze, de randunici și vulturi ori rațe salbatice, ci și de nenumarate mașini zburatoare,…

- In acest an, sitenii se vor putea bucura de doua șezatori: una la Sita Buzaului și alta in Ciumernic, aceasta din urma fiind la prima ediție. Șezatorile vor fi organizate de Primaria Sita Buzaului, Caminul Cultural Sita Buzaului, Caminul Cultural Ciumernic și biblioteca din comuna, avand ca scop pastrarea…

- Iata ca din nou am ocazia sa vorbesc nu despre o „placuta surpriza”, ci despre o reconfirmare așteptata: albumul in care ne sunt prezentate imagini superbe din județul nostru, intitulat Din Covasna, inima țarii. Autoarea, tanara profesoara care a adunat intre coperți aceste frumoase fotografii, a devenit,…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- Emanuil Gojdu a facut parte dintr-o familie macedoromana, aceasta origine dinspre tata fiind confirmata de mai toți biografii sai, dupa cum se menționeaza in vol. „Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu” (1802-1870), Maria Berenyi, 2002. O familie care iși avea radacinile in orașul Moscopole, centru…

- „Joia Gurmanzilor”, ce amintește de un obicei legat de perioada de dinaintea Paștelui, cand oamenii iși alegeau o zi in care mancau pe saturate, va fi marcata la Sfantu Gheorghe in data de 15 februarie (a.c.), conform informațiilor oferite de conducerea Asociatiei Unitatilor Hoteliere si Restaurantelor…

- a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat al MEN, transmis miercuri AGERPRES,…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Reconstituirea „Drumului Unirii”, plantarea a o suta de arbori in mai multe localitati si ridicarea unei troite pe varful Lacauti se numara printre numeroasele proiecte propuse a fi realizate in acest an in judetul Covasna cu prilejul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, a declarat joi prefectul Sebastian…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. „Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, in anul 2017, 17 cursuri pentru șomerii din evidența sa. In aceasta perioada, Agenția face inscrieri pentru o noua serie de programe de formare profesionala. Potrivit directorului executiv al instituției, Kelemen Tibor, pentru…

- In Transilvania, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, iar mediile regionale ale temperaturilor maxime se vor incadra intre 2 si 8 grade, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre -5 si -1 grad. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de…

- Sportivii covasneni au obținut rezultate bune la concursul național de schi GERAR 2018 Pe partiile de schi de la Șugaș Bai și Valea Mare s-a desfașurat, in perioada 25-27 ianuarie a.c., a ediția a X-a concursului național de schi GERAR 2018. La concursul care a fost organizat de Palatul Copiilor Sf.…

- Data de 24 ianuarie simbolul Unirii Principatelor Romane, dupa mai bine de un secol și jumatate, este viu in simțirea și cugetul romanilor de pretutineni. Acest spirit al naționalitații romanești raspandit de Asociațiunea ASTRA in Transilvania, a incalzit inimile, a luminat mințile și a oțelit caracterele…

- Potrivit primarului stațiunii Covasna, Gyero Jozsef, turismul se afla pe o panta ascendenta, in orașul pe care in conduce, numarul vizitatorilor care se cazeaza in stațiune fiind in ușoara creștere. Faptul ca turismul din orașul Covasna urmeaza tendințe pozitive, se reflecta in incasarile Primariei,…

- Aproximativ 50 de elevi din clase V-VIII, de la scolile cu predare in limba maghiara din Miercurea Ciuc, au participat vineri, intr-o atmosfera plina de emotie, la un concurs de recitare din versurile poetului national Mihai Eminescu, gazduit de Scoala Generala „Petofi Sandor”. Devenit traditional,…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase mai mulți arbori au cazut pe DN11C intre localitațile Bixad și Turia. Drumul a fost inchis circulației rutiere incepand cu ora 00:30, iar in momentul de fața pompieri din cadrul Detașamentului de pompieri Sf. Gheorghe și Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervin…

- Moștenire de la parinții dumnealui, amandoi dascali, a primit și domnul invațator Dan Hagiu, din Zabala, pasiunea pentru aceasta profesie. A moștenit și dragostea pentru tradițiile și obiceiurile romanești, prețuirea pentru valori și…cate și mai cate. Și le transmite pe acestea mai departe, chiar și…

- De ce mai credem in Eternitatea poeziei? La ce mai folosește astazi poezia? Sunt intrebari, mai ales, a doua, la care noi, profesorii, incercam sa raspundem tinerilor in speranța ca ca-i mai putem apropia de magia versurilor, de profunzimea emoțiilor ce ne pot face mai buni și mai…

- Cea de-a doua ediție a raliului „Roumanie Historic Winter Rally Covasna” va intruni aproape 50 de echipaje din Europa, care vor parcurge 12 probe speciale, dintre care 2 pe timp de noapte. Traseul, cu o lungime de 323.60 de kilometri va fi imparțit in 3 etape și 5 secțiuni. Provocarea o reprezina cele…

- Alexandra Pintrijel Hagiu, din Zabala, va lansa un nou curs de pictura pe sticla, in Covasna. Acesta va fi gratuit și se va adresa in special copiilor, carora și-a propus sa le insufle și sa le cultive dragostea pentru valorile romanești, pentru arta și pentru frumos, in general, dar și adulților și…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- In perioada 30.12.2017 – 03.01.2018, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna a fost solicitat sa intervina in 48 situatii de urgenta. S-a actionat pentru stingerea a doua incendii, ambele produse la locuinte particulare in municipiul…

- Prima zi a anului este, poate, o zi de bilanț, o zi in care ne gandim la trecut, in care privim spre viitor și in care sa lasam in urma ceea ce a fost negativ, iar pentru a putea face acest lucru, „trebuie sa credem in puterea rugaciunii. (…) Dumnezeu nu va intarzia sa […] Articolul „Sa nu uitam ca…

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…