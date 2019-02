Stiri pe aceeasi tema

- Jihadistul francez Fabien Clain, a carui voce a fost identificata in mesajul de revendicare a atentatelor din 13 noiembrie de catre grupul Statul Islamic, a fost ucis miercuri in bombardamentele efectuate de coaliția internaționala asupra localitații Baghouz, ultimul bastion al respectivei organizații…

- 'Sarcina mea este sa livrez Brexit-ul, sa-l livrez la timp si voi negocia foarte dur in zilele urmatoare pentru a realiza acest lucru', a declarat Theresa May dupa discutiile avute cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care au incheiat seria de intalniri de joi la Bruxelles. La finalul…

- Romania trebuie sa aiba sansa de a-si incepe presedintia Consiliului UE, inainte de a fi criticata, considera reprezentantul permanent al Suediei la Uniunea Europeana, Lars Danielsson, in reactie la indoielile exprimate de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la capacitatea…

- Brittany Garcia, din California, SUA, a postat pe Twitter un videoclip care a ajuns imediat in inimile internauților. Tanara și-a filmat mama in timp ce desface cadoul de Craciun. Femeia gasește in interiorul cutiei primite de la fiica ei un ursuleț de pluș imbracat in uniforma de polițist. Cand este…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Daca britanicii vor decide ce doresc ei sa faca cu Brexitul, Uniunea Europeana ii va ajuta sa li se implineasca dorinta, sugereaza joi intr-o postare amicala pe Twitter presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, in timp ce la Bruxelles se desfasoara Consiliul European la care premierul britanic Theresa…

- Presedintele Consiliului European a anuntat luni convocarea unui summit consacrat Brexitului joi la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, pentru a raspunde preocuparilor britanicilor privind acordul de divort, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Am decis sa convoc un summit #EUCO (Consiliul…

- Presedintele american Donald Trump o va nominaliza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la ONU, transmit vineri dpa si Reuters, preluand media americane. Canalele Bloomberg si Fox News, care citeaza surse familiarizate…