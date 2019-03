Vocalistul a fost gasit mort in casa lui din Essex, luni, potrivit rapoartelor. Flint a fost cunoscut mai ales pentru hit-urile The Prodigy, Firestarter și Breathe. Un purtator de cuvant al poliției Essex a confirmat ca un barbat de 49 de ani a fost gasit mort. “Am fost chemați la o adresa din Brook Hill,... Read More Post-ul Vocalistul Prodigy – Keith Flint a murit. Avea 49 de ani apare prima data in TaBu .