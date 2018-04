Vnzările din comerțul en detail au urcat n primele două luni cu peste 8% Consumul domestic, masurat prin prisma vanzarilor din comerțul cu amanuntul (fara comerțul cu autoturisme, insa) a crescut in primele doua luni din acest an cu 8.3%, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. In luna februarie, indicatorul a scazut fața de ianuarie cu 3.3%, dar fața de februarie 2017 consumul a inregistrat o creștere cu 5%. Creșterea din primele doua luni se datoreaza cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+11,1%), vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+8,2%) dar si comertului cu carburantii pentru autovehicule (+3,7%). Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

