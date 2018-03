Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei din Italia, dintre care multi merg la biserica si isi afiseaza credinta in public, ca nu se pot numi crestini pentru ca „poarta moartea in suflet”, relateaza Reuters. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fata a zeci de oameni adunati pentru audienta…

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- Grupul ArcelorMittal incearca sa cumpere cel mai mare combinat din Europa, situat in Italia, dar ar putea fi obligat sa vanda unele unitati detinute in prezent, daca se va stabili ca astfel va avea o pozitie dominanta in UE. In acest sens a fost intocmita o lista care a fost trimisa Comisiei Europene,…

- Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati (fostul SIDEX), pentru a compensa preluarea Ilva (Italia), cea mai mare otelarie din Europa, scrie Reuters, care noteaza ca decizia de vanzare a unor active din Europa este menita sa raspunda ingrijorarilor Comisiei Europene privind…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 6 mondial, a declarat forfait pentru turneul Masters 1.000 ATP de la Miami (Florida), din cauza unei accidentari la glezna, sperand sa se refaca la timp pentru a putea participa la sezonul pe zgura din Europa, luna viitoare, informeaza Reuters. Thiem, in varsta…

- Sezonul de ciclism a inceput cu Trofeul Primaverii, prima competiție oficiala. Vezi galeria foto + 2 + 2 Complexul Motor Park Romania din Adancata a fost duminica gazda Trofeului Primaverii, prima competiție oficiala din calendarul competițional al sezonului 2018 la ciclism. Concursul organizat sub…

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- Rezultatele bune inregistrate de partidele populiste din Italia in cadrul scrutinului parlamentar de duminica arata faptul ca tara "se simte abandonata de Europa", a declarat luni ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, relateaza site-ul publicatiei The Local.

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…

- Visa și Allianz Partners ofera consumatorilor o soluție de plata inovatoare: “Allianz Prime”, prima aplicație de plați mobile și loialitate din industria de asigurari, care va permite clienților sa efectueze plați online și în magazine rapid, sigur și ușor prin intermediul dispozitivelor…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Preturile gazelor naturale pe cele mai mari piete din Europa au crescut cu pana la 50% in aceasta saptamana, chiar inainte de o perioada de ger care va pune la incercare capacitatile reduse de aprovizionare ale regiunii si va face ca preturile sa ajunga la noi maxime, pe fondul unor stocuri mai mici,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Granitele din sud ale Uniunii Europene vor ramane sub o presiune puternica din cauza imigrantilor africani care vor incerca sa ajunga in Europa in acest an, a declarat seful Agentiei privind granitele UE, Frontex, scrie Reuters. Aproape 119.000 de africani au fost prinsi in timp ce incercau sa intre…

- Germania vrea sa faca gratuit transportul public pentru a reduce emisiile de poluanți in atmosfera, pe masura ce Berlinul se chinuie sa indeplineasca țintele impuse de Uniunea Europeana astfel incat sa evite o serie de amenzi mari, scrie TheLocal.de . Mișcarea vine dupa devastatorul scandal al emisiilor…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj administrativ pentru a doua oara in mai putin de o luna, dupa ce senatorul republican Rand Paul a cerut o dezbatere asupra unui amendament, blocand votul privind finantarea Executivului, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Expertii trag SEMNALUL…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Viceprim ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, va participa luni, 5 februarie a.c., la Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisa European Open Goverment Leaders 39; Forum , eveniment organizat in prima zi a Saptamanii Guvernarii…

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.

- SUA investigheaza Apple in scandalul bateriilor, scrie Reuters . Departamentul Justiției din SUA și Comisia pentru Activitați Mobiliare (SEC) au cerut mai multe informații din partea companiei. Nu sunt vizate legile privind consumatorii, ci legile care protejeaza investitorii pe bursa. Mai exact, orice…

- Comisia Europeana i-a convocat marti, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv Romania, la un "summit" pe tema calitatii aerului. Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Germania, Spania,…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Un cetatean român a fost ranit usor în accidentul feroviar produs joi în Italia, acesta fiind transportat la spital si, ulterior, externat, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat remis AGERPRES. Conform sursei citate, Consulatul General…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta. Numarul lor creste, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi angajati care se opresc la poarta combinatului. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza…

- Potrivit Agerpres, siderurgistii sunt nemultumiti de nivelul salarial si spun ca i-ar multumi o crestere salariala de minim 100 de euro, iar daca nu li se vor majora salariile, oamenii sunt hotarati sa continue actiunile de protest pana la oprirea lucrului. Actiunea de protest nu este revendicata…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta, numarul protestatarilor crescand, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi si intra in combinat. Potrivit Agerpres, siderurgistii sunt…

- Aproximativ 400 de siderurgistii protesteaza, luni, in fata sediului administrativ al combinatului ArcelorMittal Galati, solicitand semnarea contractelor de munca. Cativa protestatarii au amenintat cu blocarea portilor combinatului. Salariatii combinatului s-au strans in fata cladirii…

- Peste 400 de angajati ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati protesteaza in fata sediului administrativ din incinta combinatului, nemultumiti ca negocierile CCM nu avanseaza. Oamenii, care ar trebui sa intre in tura la ora 14.00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Protestatarii au fortat usa de la intrarea in sediul administrativ, iar in inghesuiala s-a spart un geam. Siderurgistii nu au avut cu cine discuta, pentru ca niciun reprezentant al administratiei nu se afla in sediu. Potrivit purtatorului de cuvant al unicului sindicat reprezentantiv din combinat,…

- Anul 2017 a fost unul record pentru producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG, care a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in pofida conditiilor dificile de pe piata nord-americana, informeaza…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Peste 171.000 de imigranti extracomunitari au ajuns pe cale maritima in Europa in anul 2017, aproape jumatate fata de nivelul inregistrat in 2016, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit agentiei Reuters.

- Unul dintre cei mai controversați profeți ai tuturor timpurilor a fost Nostradamus. In 1555, Michel de Notre-Dame, cunoscut ulterior sub numele de Nostradamus, scria prima sa carte cu profeții. Acestea sunt imparțite in mai multe centurii, iar fiecare profeție este codata intr-un catren, adica o…