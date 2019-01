Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitatii pe durata protestului care se va desfasura la Bruxelles in cursul zilei de 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului de Mobilitate 1. Conform…

- „Cunoscut ca un hub de tehnologie în plina dezvoltare în România, Cluj-Napoca va gazdui cea de-a patra ediție a Startup Europe Summit”, în perioada 21-22 martie 2019, a anunțat Comisia Europeana, organizatorul evenimentului. Cei interesați sa participe la…

- Comisia Europeana a amendat cu 77 de milioane de euro Holdingul Energetic Bulgar (BEH) si filialele sale - Bulgargaz si Bulgartransgaz - pentru ca, in perioada 2010-2015, au abuzat de pozitia dominanta de pe piata bulgara a gazelor si au blocat accesul unor firme private la reteaua de distributie a…

- ”Comisia Europeana a evaluat corect situatia: politicienii PSD - ALDE au distrus justitia prin modificarile aduse Codurilor penale si legilor justitiei si ele trebuie blocate si anulate. Comisia Europeana are dreptate: ne-am intors din cauza PSD - ALDE in urma cu peste 10 ani, in perioada de dinaintea…

- Raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pe 2018 pentru Bulgaria realizat de Comisia Europeana arata ca sase obiective de referinta (independenta sistemului judiciar, cadrul legislativ si combaterea criminalitatii organizate) au fost provizoriu indeplinite, iar daca va continua pe…

- Progresele facute de Bulgaria in ceea ce privește Mecanismul de Cooperare și Verificare au fost apreciate de Comisia Europeana. Vicepreședintele Frans Timmermans a declarat, marți, ca vecinii noștri ar putea sa scape de MCV pana la finalul mandatului lui Juncker. CE a remarcat marti, in raportul MCV…

- Nu este rau pentru businessul romanesc, care are nevoie de educatie antreprenoriala, financiara sau organizationala. Problema este ca Romania are prea putini antreprenori si prea putine businessuri. Nu ca numar, ci ca succes, supravietuire si crestere in piata. Multi vor sa se faca antreprenori,…