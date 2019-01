Vlcov: Proiectul de lege a bugetului este gata, va fi prezentat marţi Consilierul primului-ministru Darius Vâlcov a declarat, duminica, la postul Antena 3, ca proiectul de lege a bugetului pentru 2019 este gata, urmând a fi prezentat de catre Guvern marti, 29 ianuarie, iar în 5 sau 6 februarie va putea începe dezbaterea acestuia în Parlament, relateaza Agerpres.

"Este gata, va fi anuntat marti (...) Pe 5 sau 6 februarie va putea începe si dezbaterea pe marginea acestuia, atunci când Parlamentul se întoarce", a afirmat Vâlcov.



Totodata, el a mentionat ca în cursul zilei de luni va avea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

