- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sustine ca taxa de 2% din cifra de afaceri impusa companiilor din energie prin Ordonanta 114 este „exagerat de mare“ si autoritatea nu are nevoie de acesti bani pentru a functiona. „O contributie de 0,1% era suficienta“, a declarat vicepresedintele…

- Contributia de 2% din cifra de afaceri pe care trebuie sa o plateasca companiile energetice catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), conform OUG 114/2018, este exagerat de mare, iar acesti bani ar trebui sa fie utilizati pentru a finanta proiecte de eficienta energetica, a declarat,…

- Consumatorii finali casnici vor beneficia de tarife reglementate la energia electrica de la 1 martie, care vor ramane la acelasi nivel ca in prezent, a anuntat luni Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE).

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a publicat proiectele de ordin de modificare a tarifelor de distribuție, prin care acestea sunt majorate de la 1 martie cu peste 2,5%, pentru ca distribuitorii sa-și poata recupera taxa achitata de la consumatori. Astfel, tariful de distribuție…

- Mai multi ploiesteni ne-au semnalat faptul ca vor depune plangere la Autoritatea pentru Reglementare in Energie dupa ce facturile pe ultima luna au luat-o razna. Unii dintre ei trebuie sa plateasca 900 de lei pentru o singura luna, in conditiile in care facturile precedente erau de aproximativ 400 de…

- Romanii care stau la bloc si au geamuri termopan trebuie sa aiba in locuinta detectoare de gaz, reaminteste Autoritatea de Reglementare in domeniul Energie, intr-o precizare publicata pe site. In caz contrar, autoritatile pot lua decizia de debransare de la retea. Iata cateva extrase din comunicatul…

