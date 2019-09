Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de amploare in judetul Vaslui! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma in localitatea Armasoaia, din comuna Pungesti, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la un depozit de furaje, o moara de cereale si alte anexe gospodaresti. Purtatorul de…

- PRAPAD… Pe fostul primar al Pungeștiului, Mircia Vlase, l-au ajuns blestemele oamenilor! Acum cațiva ani, fostul primar intindea covorul roșu celor de la Chevron, spre disperarea localnicilor, iar acum le cere ajutor acestora, sa-l ajute sa stinga focul care i-a cuprins moara. Localnicii care in trecut…

- O petrecere organizata intr-un apartament din Rusia s-a terminat in mod tragic. Un cuplu s-a prabușit de la etajul noua, in timp ce erau pe culmile placerii, iar femeia a murit la impactul cu solul.

- Simona Halep a vorbit in conferința de presa de dupa finala de la Wimbledon despre ce anume a ajutat-o sa caștige meciul impotriva Serenei Williams. Romanca le-a marturisit jurnaliștilor ca a avut emoții pentru meciul de astazi, dar ca a reușit sa treaca peste ele. Halep a mai spus ca și-a dorit enorm…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat au fost afisate luni. La Lugoj, promovabilitatea la examenul maturitatii a consemnat o crestere usoara fata de anul trecut, astfel ca, daca in vara lui 2018 au fost declarati admisi 54,3%, acum 57,6% dintre participanti au reusit sa obtina diploma de bacalaureat.…

- Un jandarm de la Inspectoratul judetean de Jandarmi Suceava a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de urs, pe raza orasului Brosteni. Animalul a fost omorat de colegul ranitului. Salvatorul a folosit pistolul Carpati din dotare si a atras de 12 ori in directia ursului. Seful Inspectoratului…

- 12 elevi din Prahova, dintre care 11 sunt fete, au reusit sa obtina media zece la examenul de Evaluare Nationala. Dupa rezolvarea contestatiilor, niciun alt elev din judet nu a mai reusit aceasta performanta.

- Astazi dupa amiaza s-a rasturnat o barca cu doua persoane pe raul Olt, in zona pompelor, intre localitatile Harman si Bod. Una dintre persoane a reusit sa se salveze, urcandu-se in barca si, totodata, l-a agațat cumva pe barbatul care era in pericol sa se inece. Pentru salvarea celei de-a doua persoane…