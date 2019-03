Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Mihaela Marcu, solista a Operei Nationale din Timisoara, cu evolutii pe zeci de scene internationale, spune, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca Romania are multe specificitati culturale, iar "daca am urma o politica menita sa ne integreze in produse culturale actuale, am putea deschide piete,…

- Sunt mai multe luni de cand Guvernul Romaniei se afla in razboi cu cetatenii Romaniei si cu tara ca intreg. Nu este vorba despre preocuparea unei singure persoane, asa cum sustin multi, ce ar dori sa-si acopere faradelegile, si care ar dori sa darame tot ce tine de independenta justitiei, ci am in vedere…

- Incepand cu decembrie 2018 și pana pe 26 ianuarie 2019, 225 de curse aeriene au inregistrat incidente pe principalele patru aeroporturi din Romania – București, Cluj, Timișoara și Iași, mai mult de jumatate dintre ele fiind cauzate de evenimente de forța majora. Peste 75% din numarul total de incidente…

- Apel pentru ajutorarea unei batrane și a nepoatei sale bolnave, care locuiesc in condiții greu de imaginat, nu departe de Timișoara. Este vorba despre tanti Hortensia și nepoata ei, care traiesc in condiții greu de imaginat, in casa veche a batranei, din Moșnița Noua, care dupa moartea soțului, dintr-o…

- Stela Enache nascuta pe 24 ianuarie 1950, la Resita, Caras Severin este o solista vocala din Romania. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. In perioada 1967 1972 a urmat cursurile Conservatorului de Muzica din Cluj. A fost perioada in care a participat…

- O echipa a Clubului de Inot MASTERS Timișoara a participat la concursul de inot pentru adulți (inot masters), organizat in 19 ianuarie, in orașul Szentes (Ungaria), primul desfașurat in acest an. La competiție, care s-a desfașurat in bazin olimpic (50 m/10 culoare), au participat peste 200 sportivi…

- Un barbat, in varsta de 28 de ani, a intrat inarmat cu o maceta intr-un cazinou de pe strada Mareșal Averescu din Timișoara, in seara zilei de miercuri, 12 decembrie. A cerut toți banii din casa de marcat, dar s-a speriat și a fugit dupa ce un angajat a apasat butonul de panica. Dupa scurt timp, polițiștii…