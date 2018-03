Vladimirescu, în topul comerțului online Comerțul online cu livrare in comunele din Romania a crescut simțitor in anul 2017. Potrivit unei analize facute de cel mai mare retailer online de pe piața romaneasca, anul trecut s-a inregistrat o creștere de 55% in ceea ce privesc comenzile livrate in mediul rural. Printre comunele care s-au evidențiat cu un numar tot mai mare de comenzi se numara și Vladimirescu. Dumbravița, din județul Timiș, Blejoi, din Prahova și Florești, din județul Cluj sunt localitațile din care vin cele mai multe comenzi din mediul rural pentru retailerul online. Topul cumparatorilor pe comune este completat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania reste de 11.569, din care 45 de decese. La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor…

- Pentru 2018, Delgaz Grid si-a propus sa investeasca peste 494 milioane de lei, destinati in cea mai mare parte modernizarii retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice. Totodata, Delgaz Grid va continua sa deruleze campanii de informare a populatiei privind utilizarea corecta si…

- Prognoza meteo la inceputul saptamanii. Lapovita si ninsoare, cu depunere de polei, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața, 19 martie, de la ora 6.00 și este valabila pana marți seara ora 21.00. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma…

- Bazinul hidrografic al Oltului, sub Cod Portocaliu de inundatii Bazinul hidrografic al Oltului, în judetele Covasna, Brasov si Sibiu, se afla pâna la amiaza sub cod portocaliu de inundatii. Aceeasi atentionare va intra în vigoare de mâine dimineata si pâna…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- Bucureștiul a depașit Berlinul, Madridul și Roma in privința Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor actualizat cu nivelul prețurilor, scrie Cursdeguvernare.ro , care citeaza datele Eurostat. Astfel, regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 20.500 de euro pe cap de locuitor.…

- In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Distributia geografica a cursurilor de formare…

- Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 89 percheziții domiciliare…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…

- Un numar de 40 de tineri din medii defavorizate vor primi finantare pentru acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere categoria B, C si CE, din partea MOL Romania si a Fundatiei Pentru Comunitate, se arata intr-un comunicat remis joi de companie. Potrivit comunicatului, fondurile alocate…

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- FRF a stabilit programul barajului de promovare in Liga 3. Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Casa Fotbalului. Meciurile vor avea loc pe 16 iunie 2018, ora 18:00, turul, și 23 iunie 2018, ora 17:30, returul. Rezultatul tragerii la sorți este urmatorul: Regiunea 1: Botoșani – Bacau, Iași – Neamț,…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si de la munte Foto: Politia Romana Se circula în conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si din zona montana, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române. Compania de Drumuri a actionat cu peste opt sute…

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Un procent de 51% din comenzile plasate de romani in anul 2017 pe eMag, cel mai mare retailer online din Romania, au fost de pe mobile și tablete, iar 49% de pe desktop, a anunțat luni compania. Procentul este și mai mare in cazul noilor clienți eMag: 60% dintre cei care au plasat pentru prima data…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile. La…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 15.239 locuri de munca, in data de 29 decembrie 2017. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.104,…