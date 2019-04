Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta CEC, Tatiana Slipaciuk, a anuntat ca autoritatile nu au primit nicio plangere de natura sa poata modifica rezultatul scrutinului. Contracandidatul lui Zelenski, presedintele in exercitiu Petro Porosenko, a obtinut numai 24,45% din voturi, transmite agentia EFE. Conform legii, data investiturii…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski isi mentine avantajul enorm in fata presedintelui in exercitiu Petro Porosenko dupa numararea a 80,87% din buletinele de vot la alegerile prezidentiale de duminica in Ucraina, potrivit rezultatelor preliminare date publicitatii luni de Comisia Electorala Centrala…

- Comisia Electorala Centrala a Ucrainei a anunțat ca dupa numararea a peste 92% dintre voturi, procesele verbale, Vladimir Zelenski, candidatul Partidului Servitorul Poporului a obținut 73.21% din sufragii. Luni dimineața, dupa procesarea a 92% dintre voturi, Comisia Electorala Centrala din Ucraina a…

- "In 19 aprilie voi avea o dezbatere cu Porosenko pe Stadionul Olimpic din Kiev, cu conditia sa-i pot pune orice fel de intrebari", a declarat Zelenski intr-o inregistare video postata pe Telegram. Anterior, Porosenko a declarat ca ar dori sa aiba o dezbatere cu Zelenski in data de 14 aprilie.Liderul…

- Candidatul la presedintia Ucrainei, actorul de comedie Vladimir Zelenski, a declarat luni ca va avea în 19 aprilie dezbaterea finala cu Petro Porosenko, actual presedinte si contracandidatul sau pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, ce va avea loc pe 21 aprilie, informeaza agentia…

- Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a raspuns printr-un video propunerii lui Vladimir Zelenski, liderul primului tur al alegerilor prezidențiale, in legatura cu organizarea dezbaterilor de pe Stadionul Olimpic. Poroșenko a scris ca legea electorala determina desfașurarea dezbaterilor intre…

- În buletinul de vot au fost incluși numele celor 39 de candidați care lupta pentru scaunul de președinte al Ucrainei. În cadrul secțiilor de votare se afla observatori internaționali acreditați și reprezentanți ai societații civile care monitorizeaza procesul electoral. Comisia Electorala…

- Ucraina nu va permite prezența observatorilor ruși la alegerile prezidențiale din țara, a declarat președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, citat de „Strana.ua”. „Eu, în calitate de președinte al Ucrainei, voi da ordin ca comandant suprem suprem, Serviciului Frontierei…