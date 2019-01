Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Politic „ȘOR” a depus joi, 27 decembrie, actele pentru înregistrarea în cursa electorala pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Candidații formațiunii au mers organizat la Palatul Republicii, acolo unde sunt recepționate actele, fiind însoțiți de mii…

- Au trecut doi ani de cand Igor Dodon deține funcția de președinte al Republicii Moldova. In acest sens, se pare ca liderul PCRM, Vladimir Voronin, nu a gasit cuvinte de lauda privind activitatea fostului sau coleg de partid.

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat astAƒzi la Tiraspol cAƒ va avea o A®ntrevedere cu preE™edintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Unde E™i cA¢nd se vor A®ntA¢lni Dodon E™i Krasnoselski.

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, critica initiativa Democratilor de a oferi un ajutor unic de 600 de lei, in ajun de sarbatorile de iarna, persoanelor care au o pensie mai mica de 2.000 de lei. Potrivit lui, acest fapt reprezinta o injosire a pensionarilor.

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, sustine ca presedintele Igor Dodon „niciun pas nu face fara a coordona activitatile cu Democratii” lui Vlad Plahotniuc. In plus, Voronin admite scenariul ca, dupa alegerile din 24 februarie, PSRM si PDM ar putea forma o alianta de guvernare.

- Devalizarea Bancii de Economii din Moldova s-a produs dupa aceeași schema ca și falimentarea Bancorex din România. Jurnalistul român Victor Nichituș constata, într-un material publicat astazi, ca în ambele cazuri banii statului au fost folosiți pentru îmbogațirea unor…

- Liberalul Mihai Ghimpu este foc si para pe liderul PPDA, Andrei Nastase, deoarece acesta i-ar fi trântit usa în nas, spulberând sansele PL de a ajunge pe listele blocului ACUM. De aceasta parere este analistul politic Petru Bogatu, într-un editorial publicat de portalul deschide.md.…

- Irina Begu (28 de ani / 66 WTA) a vorbit despre relația de prietenie cu Simona Halep (27 de ani / 1 WTA) și despre cum e liderul mondial in afara terenului. "Ma inteleg extraordinar de bine cu Simona, cu Monica, dar intr-adevar cu Simona in ultimii ani am legat o prietenie frumoasa. Vorbim multe. Ne…