Stiri pe aceeasi tema

- A furat o mașina și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa o porneasca. Un barbat din Minnesota, SUA, a fost arestat dupa ce a furat o mașina din parcarea unui supermarket și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa porneasca vehiculul. Edward Leroy Wilson, in varsta de 37 de ani,…

- Razboiul total dintre Traian Basescu si cei din PSD pare fara sfarsit. Actualul senator PMP nu rateaza nicio ocazie sa-i atace pe social-democrati. De aceasta data, Basescu face afirmatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Basescu spune ca Dragnea dicta mai multe condamnari de oameni politici…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Vladimir Vorinin, fostul președinte din Republica Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Vladimir Voronin, fostul presedinte de la Chisinau: Traian Basescu trebuie audiat de SIS deoarece submineaza statalitatea Republicii Moldova"Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc, du-te in Romania…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii impotriva unirii cu Romania. ”Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial a transmis ca va lua o decizie abia miercuri, cu trei zile înaintea meciului cu Canada, dar, în urma discutiilor pe care le-a avut cu medicii si cu oamenii din anturajul sau, Halep a ajuns la concluzia ca asteptarea…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat în sfera de influenta a Uniunii Sovietice.…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Dupa ce deputatul socialist Vlad Batrincea a acuzat Bucurestiul miercuri, 17 ianuarie, de intentii imperialiste si ca Romania si-ar dori „anexarea” Republicii Moldova, un alt parlamentar din aceeasi formatiune politica, Grigore Novac, a mentionat ca „Basarabia e mormant romanesc”.

- Preotul Vasile Antonie Tamaș, care traiește in comuna Valcele, județul Covasna, a reacționat, dupa rezoluția de la Cluj a celor trei formațiuni maghiare din Romania privind autonomia. Și nu prin a pune la zid pe cineva. „Mesaj demn de raspandit”, așa cum se intituleaza textul postat pe Facebook de preotul…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- "Prea putini… Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani inteleg…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Fostul președinte Traian Basescu, actual senator, a explicat ca in ultimele zile s-a vazut cu mai mulți ambasadori ai țarilor europene la București și toți i-au spus ca nu mai ințeleg nimic din ceea ce se intampla in Romania”In aceste zile am avut intalniri numeroase cu ambasadori ai statelor…

- O lovitura dura vine din partea Republicii Moldova, iar demersurile politicienilor romani pentru accelerarea aderarii acestora la UE si NATO par sa fie zadarnicite de un sondaj recent.Citeste si: Ministerul de Finante vrea pedepse DURE pentru datornicii la stat: INCHISOARE de la 1 la 6 ani…

- Gala Campionilor Federației Romane de Automobilism Sportiv va avea loc, sambata, in premiera, la Iași, gazda evenimentului urmand sa fie Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alecsandri din capitala istorica a Moldovei. Dupa ce anul trecut, Gala Campionilor FRAS a fost organizata la Palatul Parlamentului…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, intr-o postare pe pagina de Facebook, scrie ca mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile cer declararea lui Traian Basescu persona non-grata in Moldova.

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova au desfasurat sedinte pe marginea actiunilor desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova de catre cetateanul roman Traian Basescu, anunta Dodon pe contul sau de Facebook. "Aceste comisii solicita…

- Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate l-a critica pe Traian Basescu dupa ce acesta a afirmat ca aderarea Republicii Moldova la UE nu este fezabila și cea mai sigura cale de acces a Republicii Moldova este Unirea cu Romania."Nu sunt deacord cu declaratiile pe care le-a spus…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a transmis vineri un mesaj de felicitare omologului sau roman, Klaus Iohannis, de Ziua Naționala a Romaniei, informeaza un comunicat de presa postat pe site-ul președinției Republicii Moldova. "Folosesc aceasta ocazie pentru a-mi exprima…

- Ștefan Banica Junior a transmis un mesaj mai mult decat emoționant dupa moartea celebrei actrițe Stela Popescu, cea care a incantat generații intregi de spectatori și telespectatori. Marea actrița de comedie Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani . Vestea morții…

- Concluziile reuniunii Comisiei romano-moldovene de Integrare Europeana Reuniunea comisiei comune pentru integrare europeana a parlamentului Republicii Moldova si legislativului României s-a încheiat. Cu aceasta ocazie s-au analizat pasii necesari pe care cele doua state trebuie…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Fostul șef al statului Traian Basescu a declarat, marți, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru ieșirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii țarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de ...

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Site-ul Aif.md, care este pagina electronica a ziarului ”Argumentî i Factî v Moldove”, a publicat o știre întitulata ”Бэсеску считает, что более половины граждан Молдовы нужно побить” (în traducere: ”Basescu considera ca mai mult de jumatate…

- Prim vicepresedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, ieri, la Constanta, ca liderul formatiunii, Traian Basescu, lucreaza in aceasta perioada la obiectivul de tara al partidului, unirea Republicii Moldova cu Romania. Asadar, fostul sef al statului nu a abandonat lupta politica, ci a transferat o, temporar,…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- La o intalnire cu studentii Universitatii Libere Internationale din Republica Moldova, fostul presedinte Traian Basescu le-a promis acestora ca "rupe tacerea" si a sustinut ca este datoria lui sa spuna adevarul.Citeste si: Un lider liberal da PSD-ului LOVITURA DE GRATIE: Cere Tribunalului…

- Romania poate fi marea sansa a Republicii Moldova daca aceasta vrea sa isi sporeasca substantial securitatea energetica prin diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaz natural. Constructia gazoductului BRUA, prelungirea pana la Chisinau a interconectorului Iasi - Ungheni si prezenta americanilor…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca in atare situatie vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federatia Rusa, Ucraina, Romania si Republica Moldova, pentru a permite Chisinaului sa reia controlul…

- Federația Rusa nu va accepta niciodata extinderea frontierei Uniunii Europene și a Alianței Nord Atlantice, cuprinzând și Republica Moldova. Totodata, prioritatea Uniunii Europene pentru urmatoarele decenii este extinderea catre Peninsula Balcanica, dar nu spre est. Unica soluție ca cetațenii…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Acel moment cand tare iți dorești Unirea, dar habar n-ai ce presupune aceasta. Mulți dintre noi, inclusiv cei care se bat cu pumnul in piept de romani ce sunt, habar nu au ce presupune Unirea. In ultimul timp, aud des declarații pompoase aș spune eu, precum ca Marea Unire va face sa ne trezim peste…