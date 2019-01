Vladimir Tulea, expertul hocus-pocus, coleg de arest cu Onea&Portocala pentru prejudicii INVENTATE in dosare grele

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Cosma s-a prezentat, luni, la sediul Parchetului general, iar la iesire aceasta a precizat ca a depus o noua plangere penala impotriva a trei procurori si a doi expertii. "Am facut o noua plangere penala in care am calitatea de parte vatamata impotriva a trei procurori care au contribuit la…

- Procurorul Adina Florea va merge, luni, la CSM, pentru a solicita arestarea lui Lucian Onea si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti, in dosarul in care ei sunt cercetati pentru mai multe fapte, intre care si constituire de grup infractional organizat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Procurorii Secției pentru anchetarea magistraților au extins acuzațiile in dosarul in care sunt vizați Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești, aceștia urmand sa fie cercetați și pentru constituire de grup infracțional organizat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Secția…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, care ispaseste o pedeapsa de peste 6 ani pentru coruptie, trebuie sa primeasca 5.000 de euro daune morale din partea Statului Roman si a unor institutii ale MAI pentru incalcarea unor dispozitii ale CEDO. Decizia nu e definitiva.

- Iata in ce a constat activitatea Familiei Regale a Romaniei: • 42 de vizite in localitați din țara (4xSavarșin, 3xIași, Pașcani, Targu Frumos, Calarași, Slobozia, Curtea de Argeșx4, Nucșoara, 2xGiurgiu, Alba Iuliax2, Izvorani, Brațovx2, Craiova, Magurele, Sinaiax3, Fetești, Cernavoda, Medgidia,…

- Vlad si Andreea Cosma au povestit despre abuzurile savarsite de procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu, nu doar in dosarele care ii viza personal, ci si in dosarele altor “victime” care au ajuns in arestul de la Campina, in baza probelor false si a declaratiilor de martor mincinoase. O noutate prezentata…

- Acuzatii uluitoare la adresa paraditorilor de la DNA Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu, au fost facute la Parchetul General, potrivit unor surse. Astfel, cei doi sunt acuzati de fapte deosebit de grave, adevarate acte de tortura, savarsite impotriva victimelor aflate in arestul de la Campina. …

- Primarul Mihai Chirica a „jonglat" de-a lungul anilor cu mai multe proprietati imobiliare. Public, edilul-sef al Iasului afirma ca are doar bunurile ce apar in declaratia de avere, dar exista si o alta proprietate pe care acesta o poate folosi: o vila din aleea Tudor Neculai. Construita in perioada…