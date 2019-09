Vladimir Rusnac (KMGI): Pentru 2019-2020 planificăm deschiderea a circa 25 de staţii de carburanţi Rompetrol 'In ultimii ani am deschis in jur de 20 de statii. Pentru viitor planificam sa deschidem in jur de 70 de statii, in urmatorii 4 ani. Dezvoltarea pe partea de retail este in cadrul fondului kazah-roman de investitii, care a fost creat la inceputul anului 2019. Pentru 2019-2020 planificam deschiderea a circa 25 de statii. In afara de statiile construite in cadrul fondului, vom continua colaborarea cu partenerii francizati, unde estimam deschiderea a circa 10 statii in urmatorii ani', a precizat Rusnac. Consiliul de Administratie al Fondului de Investitii in Energie Kazah-Roman s-a reunit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- KMG International (KMGI) analizeaza dublarea capacitatii de productie la Rafinaria Petromidia, acesta fiind unul dintre proiectele aflate in discutie in cadrul fondului de investitii romano-kazah, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata in urmatoarele 3-4 luni, in cadrul sedintei Consiliului…

- Municipiul Alba Iulia are nevoie de soluții pragmatice, de oameni serioși și mai ales de investiții in puncte și domenii cheie. Județul Alba are nevoie de o analiza serioasa, de un plan ambițios de dezvoltare și, bineințeles de oameni capabili. PLUS Alba va ciștiga alegerile care vor urma, alaturi de…

- Mihail David – presedinte PLUS Alba: “Alba Iulia are nevoie de o dezvoltare economica durabila” Municipiul Alba Iulia a facut pasi importanti spre a deveni un oras turistic, insa, nevoile financiare ale orașului nu se pot sustine numai din banii celor care viziteaza orasul si cetatea bastionara de…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a finalizat cu succes o noua etapa a programului de transformare digitala a rafinariei Petromidia Navodari. Vorbim despre modernizarea instalatiilor de "In Line Blending Amestec in Linie" si a carburantilor, investitie care se ridica la circa…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, domnul Angel Tilvar, participa zilele acestea la cea de-a 16-a Conferința Internaționala de la Batumi, Georgia. Astazi, 11 iulie 2019, in marja conferinței, deputatul Angel Tilvar a avut o intalnire de lucru cu doamna Tamar…

- Prima zi a celui mai mare festival de la malul Marii Negre, NEVERSEA 2019 a fost un real succes! Peste 55.000 de festivalieri au participat la evenimentele din perimetrul festivalului. Cei mai mulți dintre ei au așteptat insa sa vina seara cand pe scenele festivalului au urcat artiștii lor preferați.…

- Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. 'Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp,…