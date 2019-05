Vladimir Putin vrea să se lipsească de serverele informatice internaționale Președintele rus a promulgat miercuri o lege controversata care urmarește sa creeze în Rusia un “internet suveran&" izolat de marile servere mondiale. Detractorii sai denunța un mijloc de întarire a controlului autoritaților asupra netului, potrivit Le Temps, citat de Rador.

Vladimir Putin a promulgat o lege, oficial prezentata sub numele de securitate informatica, care urmeaza sa permita site-urilor rusești sa funcționeze fara servere straine. Intrarea legii în vigoare este așteptata în noiembrie 2019.Concret, legea prevede sa se creeze o infrastructura care sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

