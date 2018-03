Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 53 de persoane si-au pierdut viata si alte 16 sunt in continuare date disparute in urma unui incendiu violent izbucnit, ieri, intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in Rusia. Incendiul a izbucnit la un etaj superior al mall-ului, in timp ce multa lume se afla in salile de cinema.…

- Pe DN1, la kilometrul 74, in localitatea Liliesti, judetul Prahova, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate șapte autoturisme si o ambulanta SMURD. Cauzele producerii au fost nepastrarea distantei de siguranta si starea carosabilului acoperit cu zapada, unde s-a format un carambol…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a felicitat luni pe importantul sau aliat rus Vladimir Putin pentru victoria "logica" in alegerile prezidentiale de duminica, spunand ca este rezultatul "performantelor sale remarcabile", relateaza AFP. Angajamentul militar al Rusiei din septembrie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca daca ar fi in locul lui Klaus Iohannis nu ar revoca-o pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ar obliga-o sa „cearna gunoiul pe care il are in DNA".

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli – transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne – in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- "Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea sterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala si un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetati si eventual condamnati. Chiar ei sunt cei care tara, care fura…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție pe care presa internaționala online a speculat-o prompt. Întrebat fiind daca Rusia se afla în spatele otravirii spionului Serghei Skripal în Marea Britanie, Vladimir Putin a

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin este creditat cu 69% din intentiile de vot la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, potrivit ultimului sondaj oficial autorizat inainte de scrutin, a anuntat luni institutul rus VTsIOM, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 ca un avion de pasageri despre care existau informatii ca ar fi avut o bomba la bord sa fie doborat, a dezvaluit liderul de la Kremlin intr-un documentar citat de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica, intr-un interviu pentru un film documentar, ca reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina este imposibila, indiferent de circumstante, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in anul Centenarului Marii Uniri ar fi mai util ca Romania sa inceapa sa construiasca, cu referire la marile proiecte de infrastructura rutiera si feroviara, fiindca festivitatile trec si nu ramane nimic concret in urma lor. "Eu cred ca, in anul Centenarului,…

- Evenimentul a reunit la Craiova 265 de medici, dintre care 208 specialiști și medici primari, carora li s-au alaturat 57 de medici rezidenți, prezența care a depașit așteptarile organizatorilor. „Ne-a bucurat numarul ridicat al medicilor care au participat la primul eveniment de la Craiova și mai ales…

- Presedintele rus Vladimir Putin este un lider puternic, care are capacitatea sa rezolve mai multe probleme ale comunitatii internationale, a declarat premierul japonez Shinzo Abe intr-un interviu pentru o televiziune din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari joi ca vrea sa lupte impotriva "ninsorii negre", apei nepotabile si smogului care ii afecteaza pe rusi din cauza poluarii, avertizand ca "nu exista niciun loc unde sa te refugiezi", informeaza AFP. "Este dificil sa vorbesti despre o viata…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a salutat luni „devotamentul” si cariera scriitorului si jurnalistului rus Alexander Prohanov, cunoscut pentru pozitiile sale ultranationaliste, staliniste si antisemite, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Xi Jinping, pe cale sa devina presedinte pe termen nelimitat al Chinei. Comitetul Central, un fel de ”parlament” al PCC, a propus sa se stearga din Constitutie prevederea potrivit careia un presedinte ”nu poate exercita mai mult de doua mandate consecutive” de cinci ani, a anuntat agentia China Noua.Xi,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, preluata de Agerpres. “Consiliul de Securitate ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care l-a primit luni pe liderul palestinian Mahmoud Abbas, a declarat ca a discutat telefonic cu omologul sau american, Donald Trump, despre procesul de pace din Orientul Mijlociu dintre israelieni si palestinieni, informeaza agentia de stiri Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS.Citește…

- Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit ca nu are smartphone, dupa ce s-a prezentat anul trecut ca o ”persoana obisnuita”, care aproape ca nu utilizeaza Internetul si nu are cont pe retele de socializare, relateaza AFP. ”Spuneti ca toata lumea are un smartphone”, a declarat Putin joi, in urma unui…

- Dezbateri pe tema ultimelor modificari in legislatia muncii Presedintele Comisiei Economice a Senatului, Florin Câtu, a anuntat ca o va invita saptamâna viitoare pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul muncii, sa prezinte în cadrul acestui for masuri adoptate. PNL a organizat…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in campania electorala pentru al patrulea mandat, a vizitat joi uzina de aviatie din Kazan, unde special pentru el a fost organizat un zbor demonstrativ al noului bombardier strategic supersonic T-160 ''Piotr Deinekin'', capabil sa transporte…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Cat de mult putem trai cu aceasta acceptare atunci cand suntem in mijlocul derularii unei boli si ne confruntam cu simptomele ei neplacute sau chiar devastatoare? Cat ne ajuta sa intelegem aceste abordari noi cu privire la cauzele spirituale ale bolilor noastre. Desi pare dificil, atunci cand…

- Președintele rus a sarbatorit Boboteaza cu o baie in lacul Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri distanța de Moscova. Vladimir Putin a infruntat frigul și a renunțat la haine pentru a marca aceasta tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Președintele rus a mers alaturi de alți credincioși la lacul…

- Pompierii garzii Stoenesti au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, actionand timp de doua ore si jumatate pentru stingerea incendiului, a precizat sursa citata. Potrivit Agerpres, trei persoane se aflau in locuinta in momentul izbucnirii incendiului, respectiv proprietarii…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va decide personal cum sa raspunda la sancțiunile SUA in curs de pregatire in cadrul așa-numitului „raport Kremlinul“. O lista cu inalți oficiali ruși și oameni de afaceri apropiați de conducerea rusa ar trebui sa fie prezentata Congresului SUA cel tarziu pana pe 29…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit singur in conferința de presa, și a spus ca singurele decizii adoptate au fost propunerea lui Ioan Deneș pentru Ministerul Padurilor și Apelor și organizarea unei noi ședințe a Comitetului Executiv Național in perioada 29-31 ianuarie la Iași. Cu ceva timp…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat "valorile crestine eterne" in mesajul sau cu ocazia Craciunului pe rit vechi, sarbatorit de majoritatea crestinilor ortodocsi pe data de 7 ianuarie, conform calendarului iulian, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera/Radio Libertatea.

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a multumit cetatenilor Federației Ruse pentru increderea primita in 2017 si le-a urat sa fie martorii unor "schimbari importante" in 2018, in cadrul discursului cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...