Vladimir Putin vorbeşte despre folosirea armelor nucleare de către Rusia Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai, la Soci. „Conceptul nostru este sa raspundem la un atac. Pentru cei care stiu, nu trebuie sa explic despre ce este vorba, dar pentru cei neinitiati, voi explica din nou. Acest lucru inseamna ca suntem pregatiti si vom folosi armele nucleare doar cand suntem siguri ca un potential agresor ataca Rusia”, a declarat Putin. „Agresorul trebuie sa stie ca raspunsul este inevitabil si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

