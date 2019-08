Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa se intalneasca la Fort de Bregancon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe data de 19 august, cu doar cateva zile inainte de summitului G7, care este programat sa se desfașoare la Biarritz, Franta, informeaza agenția Bloomberg."Ma pregatesc…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au convenit joi, in cadrul unei convorbiri telefonice, "sa consolideze eforturile" pentru a salva acordul nuclear iranian, a anuntat Kremlinul, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa efectueze o noua vizita oficiala in Ungaria, a confirmat Kremlinul marti, in timp ce relatari din presa avanseaza 30 octombrie ca posibila data a vizitei, transmite agentia DPA.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au discutat joi, 11 iulie, in prima lor conversatie telefonica, despre rezolvarea conflictului din estul Ucrainei si eliberarea prizonierilor, a informat Kremlinul, conform Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainea Volodimir Zelenski au discutat joi despre conflictul din estul Ucrainei în prima sa conversație telefonica, a anunțat joi Kremlinul, relateaza AFP.”Au fost abordate chestiuni legate de o rezoluție a conflictului din sud-estul Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin se pregateste intens pentru discutia sa anuala cu cetatenii, cunoscuta ca ''Linia Directa'', la care el va raspunde joi unor intrebari pe teme variate, in principal de politica interna, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia EFE. ''Presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel l-au asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca 'Rusia isi are locul (in Consiliul Europei) si au subliniat importanta gasirii unei solutii rapide care sa permita mentinerea acesteia (in cadrul institutiei), cu toate drepturile…