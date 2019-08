Stiri pe aceeasi tema

- Estonia, Letonia si Lituania au anuntat in aceasta saptamana ca i-au convocat pe reprezentantii diplomatici rusi in capitalele lor respective pentru a protesta impotriva planului Moscovei de a celebra inceputul ocupatiei tarilor baltice de catre Uniunea Sovietica in timpul Celui de-Al Doilea Razboi…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi speranța ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza în cele din urma ce efecte daunatoare în plan economic au avut sancțiunile introduse împotriva Rusiei din cauza rolului jucat de Moscova în cadrul crizei din Ucraina, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri, in Japonia, omologului sau american Donald Trump invitatia de a face o vizita in Rusia in mai 2020, pentru celebrarea a 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste, a anuntat Iuri Uceakov, consilier la Kremlin, transmite AFP. …

- Cu un zambet ironic, presedintele american Donald Trump i-a cerut vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, sa nu se amestece in alegeri. Reuters si AFP remarca atmosfera amicala de la intalnirea celor doi sefi de stat, la summitul G20 de la Osaka, potrivit Agerpres. Trump a parut sa minimalizeze…

- Vladimir Putin a tinut joi traditionala Linie directa cu cetatenii. La fel ca in anii precedenti, a evocat numeroase teme, incepand de la situatia Rusiei pana la chestiunile fierbinti pe arena internationala. Intrebat daca isi pregateste armata de razboi, liderul de la Kremlin a raspuns cu un aforism.

- Jurnaliștii americani au incercat sa estimeze cați bani ar avea in conturi liderul de la Kremlin, dupa ce mai mulți membrii ai congresului american au cerut sa știe averea acestuia. Americanii spun ca este imposibil sa estimezi averea lui Vladimir Putin, avand in vedere ca e greu sa aiba…

- Moscova este gata sa raspunda cu ridicarea reciproca a sanctiunilor in cazul in care Parlamentul European va incepe sa anuleze restrictiile impotriva Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul intalnirii sale cu directori ai agentiilor de presa straine organizata de TASS in marja…