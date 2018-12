Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca premierul britanic Theresa May nu are de ales decat sa duca la capat procesul de Brexit și ar trebui sa evite un al doilea referendum pe aceasta tema pentru ca ar risca sa submineze increderea in democrația britanica, relateaza The Daily Express, citat…

- Brexit-ul va avea un cost pentru economia britanica, indiferent de scenariul iesirii din Uniunea Europeana (UE), a avertizat miercuri guvernul britanic intr-un raport care subliniaza ca acordul negociat de catre premierul Theresa May va limita pagubele, relateaza AFP. In timp ce votul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca doreste ca orice etapa de tranzitie post-Brexit sa se incheie pana la data cand in tara sa vor avea loc alegerile parlamentare din 2022, transmite Reuters. Faza de tranzitie, numita de britanici si perioada de implementare, ar urma sa dureze initial…

- Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijina guvernul britanic condus de Theresa May, va sustine un amendament propus de mai multi parlamentari care va face practic ilegala propunerea Uniunii Europene privind crearea unei 'plase de siguranta', transmite Reuters, care citeaza publicatia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, are obiectivul destramarii Aliantei Nord-Atlantice si a Uniunii Europene, avertizeaza fostul vicepresedinte american Joseph Biden, informeaza Mediafax.ro.Intr-un discurs rostit la un eveniment organizat de Chatham House, in Londra, Joseph Biden a avertizat…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate in contextul crizei Brexit, afirma surse guvernamentale, desi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opozitie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenta la UE,…