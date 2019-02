Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va sustine miercuri discursul anual adresat Parlamentului, in contextul in care economia se confrunta cu probleme si persista tensiunile cu Occidentul, informeaza dpa preluata de Agerpres. Se asteapta ca Vladimir Putin sa ofere garantii populatiei, care timp…

- Petro Porosenko a acuzat, sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie. El a mai spus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada sovietica, potrivit Agerpres. "Planul…

- „In ceea ce priveste reluarea de catre Kuzmin a temei conditionarii prezentei Rusiei in acordul INF de desfiintare a scutului de la Deveselu, care apara Romania si R. Moldova, consider ca si doar aceasta declaratie, in sine, reprezinta un act ostil la adresa tarii noastre. Propunerile ambasadorului…

- Autoritatile ruse au anuntat sambata ca interzic importurile din Ucraina pentru zeci de produse, printre care grau, ciocolata si bere, ca raspuns la sanctiunile economice ale Kievului impotriva Moscovei pentru presupusul sau rol in criza ucraineana, relateaza AFP."Guvernul rus a decis sa interzica…

- 'Sper ca aceasta pagina a fost intoarsa', a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Kremlin, alaturi de premierul grec Alexis Tsipras. Vladimir Putin a subliniat importanta relatiilor economice bilaterale, mai ales in domeniul energetic. Federatia Rusa asigura mai mult de jumatate din necesarul…

- Președintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, coform unui document de la Kremlin, citat de Reuters, informeaza Mediafax.Oficialii de la Kremlin au transmis miercuri ca scopul…