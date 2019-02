Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Turcia au convenit luni asupra necesitatii de a lua masuri decisive pentru a stabiliza situatia in provincia siriana Idlib, dupa convorbiri care au avut loc intre ministrii apararii din cele doua tari, a anuntat agentia de presa rusa Ria Novosti, relateaza Reuters. Anuntul facut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat marti ca deocamdata nu exista un plan acceptabil pentru crearea unei zone de securitate in nord-estul Siriei, la trei saptamani dupa ce presedintele american Donald Trump a sugerat crearea unei asemenea zone, transmite Reuters preluata de Agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu liderii Turciei si Iranului in orasul rusesc de la Marea Neagra, Sochi, pe 14 februarie, a informat duminica agentia de stiri RIA, citand Kremlinul, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi autoritațile din Kosovo ca au intreprins o serie de provocari, inclusiv prin decizia de a-și inființa propria armata, o mișcare care a dus la tensionarea relațiilor cu Serbia care ar fi putut destabiliza regiunea, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a transmis marti ca exista o posibilitate mare sa se intalneasca in curand cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre decizia Statelor Unite de a retrage trupele din Siria, relateaza Reuters si CNN Turk.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intentioneaza sa anexeze intreaga Ucraina si a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicatiilor din Germania, sa ofere asistenta Kievului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul…