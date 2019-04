Stiri pe aceeasi tema

- Multumit de concluziile anchetei privind Rusia care l-a indepartat de spectrul unei proceduri de destituire, presedintele american Donald Trump i-a avertizat luni cu fermitate pe cei care l-au acuzat ca vor da socoteala, relateaza AFP. Desi alte cateva fronturi judiciare raman deschise,…

- Procurorul special Robert Mueller si-a realizat ancheta cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump fara sa spuna cu cuvant, insa miile de pagini pe care le-a intocmit in timpul procedurii vorbesc despre el, scrie AFP, conform News.ro.Citește…

- Procurorul special Robert Mueller nu considera necesar sa treaca la noi puneri sub acuzare in cadrul anchetei sale asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump, potrivit presei americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fostul director al FBI,…

- Presedintele american Donald Trump parea vineri sa se astepte sa fie acuzat de obstructionarea justitiei la finalul anchetei asupra suspiciunilor de complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie la alegerile prezidentiale din 2016, comenteaza Agentia France-Presse (AFP). Intr-un…

- Ty Cobb, fostul avocat al Casei Albe, a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o 'vanatoare de vrajitoare' si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ieri ca exista un ”stat paralel” în SUA care lucreaza împotriva președintelui Donald Trump, informeaza The New York Times, citat de The Hill. Putin a facut acest comentariu în timpul discursului în care…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este de datoria ministrului Justitiei sa decida daca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 trebuie sa fie facut public, relateaza AFP. Ancheta desfasurata de Robert Mueller,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI, politia federala americana) a deschis in 2017 o ancheta pentru a stabili daca presedintele Donald Trump a lucrat in contul Rusiei, potrivit unor surse anonime, citate vineri de cotidianul New York Times (NYT), relateaza AFP.Investigatia FBI a fost rapid…