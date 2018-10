Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca ISIS a luat 700 de ostatici in zona din Siria controlata de fortele sustinute de USA si ca gruparea terorista a executat pe unii dintre ei si a promis ca urmeaza restul, scrie Reuters.Vorbind in orasul rus Soci, Putin a declarat ca printre ostatici…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca va discuta cu președintele rus Vladimir Putin despre prezența militara a Iranului in Siria și despre transferul de arme letale din Liban, relateaza agenția rusa Tass, scrie Mediafax.„Vom continua sa acționam cu determinare impotriva…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, spune presedintele rus Vladimir Putin, citat de agențiile internaționale de presa preluate de Agerpres.

- Iranul sustine ca atacul cu rachete pe care l-a lansat luni in Siria s-a soldat cu moartea a 40 de "lideri de varf" ai Statului Islamic, transmite Reuters, care preia afirmatiile unui general citat de presa de stat de la Teheran. Sase rachete iraniene au lovit luni tinte din estul Siriei, ca represalii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat ca Rusia este o tara pacifista in timpul unei vizite la exercitiile militare ruse Vostok 2018, cele mai mari de acest tip din ultimii 37 de ani, scrie Newsweek. „Rusia este o tara care iubeste pacea. Nu avem si nu am putea avea planuri agresive. Politica noastra…

- Fortele guvernamentale siriene au anuntat joi spre vineri noapte ca au distrus o "tinta ostila" neidentificata in cursul unui atac aerian in apropierea capitalei Siriei, Damasc, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel.

- Agentia pentru refugiati a ONU (UNHCR) a comunicat ca sustine gazduirea temporara in Iordania a 422 de asistenti umanitari - cunoscuti sub denumirea de "casti albe" - evacuati din Siria, informeaza Reuters. Duminica, ONU a confirmat primirea celor 422 de voluntari sirieni, care solicita…