Vladimir Putin și Xi Jinping critică, din Sankt Petersburg, dominația americană Președinții rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping au afișat vineri un front comun pentru a critica dominația economica americana, la principala reuniune de afaceri din Rusia, scrie AFP.



Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg, care se dorea a fi un "Davos rusesc" când economia Rusie era în plin boom, a oferit ocazia Moscovei și Beijingului sa-și afișeze relația tot mai apropiata din ultimii ani, de la politica la afaceri.



În fața investitorilor ruși din fosta capitala imperiala, Putin a luat apararea Chinei, condamnând în prima… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt convins ca aceasta vizita va avea rezultate fructuoase', a declarat Xi, la sosirea pe aeroportul Vnukovo, unde a fost intampinat cu mare pompa. Aceasta vizita 'va incuraja dezvoltarea relatiilor ruso-chineze, un parteneriat global si o interactiune strategica intr-o noua era', a adaugat el,…

- China "nu este interesata" sa negocieze cu Statele Unite pentru a ajunge la o ințelegere privind controlul armelor, a declarat luni ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat intr-o vizita la Soci, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Președintele american Donald Trump a sugerat…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- Presedintele in exercitiu al Ucrainei Petro Porosenko si presedintele ales Vladimir Zelenski au denuntat Rusia ca o forta de ocupatie in estul Ucrainei, dupa ce Moscova a decis sa simplifice procedurile de acordare de pasapoarte rusesti pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, transmite Reuters.…

- Tratatul bilateral de reducere a armelor strategice New START, care mentine arsenalul nuclear rus si american cu mult sub nivelul din perioada Razboiului Rece, ajunge la scadenta in 2021, intr-un context de puternice tensiuni intre Moscova si Washington. Mike Pompeo a adaugat ca New START este "respectat…

- Coreea de Sud lanseaza vineri primele rețele mondiale de telefonie mobila 5G din lume, un salt transformațional care are deja superputeri asupra controlului unei inovații care ar putea schimba potențial viața de zi cu zi a miliarde de oameni. Comunicațiile super-rapide, anunțate de tehnologia wireless…

- Au trecut 20 de ani de la începutul bombardamentului asupra Iugoslaviei de catre forțele NATO. La prima vedere, ceea ce s-a întâmplat în Balcani este bine cunoscut: revoluția democratica din Iugoslavia, care a anunțat cursul integrarii euro-atlantice drept principala prioritate…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax. Raportul elaborat de echipa lui Mueller a fost trimit procurorului general William…