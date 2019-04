Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii din Rusia si China, Vladimir Putin si Xi Jinping, au catalogat, in cursul unei intrevederi desfasurate in Beijing, drept inacceptabile presiunile Statelor Unite in sensul inlaturarii Administratiei din Venezuela, anunta Kremlinul, conform agentiei de presa Tass, citata de Mediafax."In…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca relațiile comerciale și economice ruso-chineze se dezvolta mai mult decât se planifica, cifra de afaceri din 2018 depașește 108 miliarde de dolari, a declarat liderul rus, deschizând discuțiile bilaterale ruso-chineze…

- China si Rusia vor organiza un exercitiu militar comun in largul Qingdao (estul Chinei) intre 29 aprilie si 4 mai pentru o mai buna coordonare intre cele doua tari in pregatirea unui raspuns comun la amenintarile maritime, a anuntat joi Ministerul Apararii chinez, citat de dpa. Informatia despre exercitiul…

- Presedintele american Donald Trump, care a somat Rusia "sa plece" din Venezuela, ar trebui sa se preocupe de treburile sale, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dand asigurari ca "specialistii rusi" sositi recent la Caracas se afla acolo pentru a pune in aplicare contracte…

- Rusia a confirmat trimiterea de efective militare in Venezuela, argumentand ca este o decizie luata in conformitate cu legislatia acestei tari si denuntand incercarea Statelor Unite de a efectua o lovitura de stat."Continuand retorica agresiva impotriva Venezuelei si incercand in mod deschis…

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- O schimbare de Guvern in Venezuela ar fi o favoare facuta de catre Venezuela pentru Rusia și China, a declarat joi Juan Guaido, lider al opoziției și președinte autoproclamat, intr-un interviu pentru agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax. Juan Guaido a anunțat ca a trimis comunicari…