- Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul sau de extrema dreapta din Franța, o obscura banca ruseasca a fost de acord sa o ajute, transmite The Washington Post. Patru ani mai târziu, banca a intrat în insolvența financiara.…

- Un conducator recent ales al uneia dintre primele trei economii ale zonei euro promite pomeni fiscale și mariri salariale de miliarde pentru a potoli furia populara contra anilor de austeritate. Nu e vorba de populiștii Italiei, ci de Emmanuel Macron al Franței, scrie Financial Times, citat de Rador.

- In marja summitului G20 din Buenos Aires, presedintii francez si rus au avut o intrevedere bilaterala de vreo 20 de minute, in timpul carora cei doi au discutat mai ales despre Ucraina, Emmanuel Macron reluand cererile europenilor in vederea unei "dezescaladari"."Putin a scos o foaie alba…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discuta vineri, pe marginea summitului liderilor din G20, despre situatia din Siria si din Ucraina, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron și Recep Tayyp Erdogan vor discuta despre problematica siriana. Cei patru lideri vor aborda subiecte precum: reglementarea pașnica a conflictului din Siria, situația refugiaților, refacerea economiei siriene și restabilirea suveranitații Siriei.

- In ciuda anilor de dezacorduri cu privire la Siria, liderii Turciei, Franței, Germaniei și Rusiei au elaborat o viziune comuna asupra pașilor la reconciliere in țara sfașiata de razboi. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a primit la Instanbul pe Vladimir Putin, Emmanuel Macron, precum și…

- CHIȘINAU, 12 oct — Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, considera ca toate acuzațiile ale UE în adresa Budapestei cu privire la o apropiere prea mare de Rusia sunt lipsite de temei. Declarația a fost facuta într-un interviu oferit publicației…